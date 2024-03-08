Ялтинские школьники, студенты и педагоги покорили Всемирный фестиваль молодежи

Всемирный фестиваль молодежи, проходивший на федеральной территории «Сириус с 1 по 7 марта, без преувеличения, объединил неравнодушных людей со всей планеты. В этом масштабом мероприятии приняли участие 20 тысяч молодых лидеров почти из 190 стран мира. Впервые поучаствовать смогли также подростки от 14 до 17 лет.

Ялту в крымской делегации представили: Александр Могилевский (ученик Ялтинской средней школы №11, член Молодежного совета г. Ялта), Владислава Иванова (ученица Ялтинской средней школы №12 с углубленным изучением иностранных языков) и Анастасия Апанасенко (Херсонский государственный университет 1 курс, выпускница 6-й школы), Александр Пинежанинов и Мария Золотарева (педагоги МДЦ «Артек»).

Всемирный фестиваль молодежи в «Сириусе» — это тысячи участников, тысячи красок, тысячи эмоций, которые останутся в сердце навсегда!

Фото и материалы: администрация Ялты.