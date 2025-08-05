Ялтинские спортивные школы объявили набор учеников

Спортивная школа самбо имени И. С. Павленко уже ждёт новых учеников. Подать документы в отделения дзюдо или самбо можно до 15 августа.

Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (ул. Ломоносова, 37 Ж)

Телефон для справок: +7(978)468-02-30

Спортивная школа – учебно-тренировочный центр «Авангард» предлагает донабор на следующие виды спорта:

✔️ футбол – с 7 лет

✔️бокс – с 9 лет

✔️ спортивная борьба – с 7 лет

✔️ регби – с 8 лет

✔️ СБЕ (ММА) – с 10 лет

✔️ шахматы – с 6 лет

Телефон для справок: +7(3654)23-60-72

«Спортивная школа» Ялты будет принимать воспитанников от 7 до 9 лет с 1 ноября по 10 декабря 2025 года по 4 видам спорта:

✔️ эстетическая гимнастика,

✔️ теннис,

✔️настольный теннис,

✔️ велоспорт.

Телефон для справок: +7(978)067-56-34

Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1 начнёт набор детей в возрасте от 9 лет с сентября 2025 года.

Документы:

Телефон для справок: +7(978)919-63-12

«Спортивная школа № 6» в этом году новый набор воспитанников не осуществляет. Однако вы можете готовиться к поступлению на следующий год в секции:

✔️ футбол

✔️ сумо

✔️ дзюдо

✔️ скалолазание

✔️ спортивные танцы

✔️ бокс

✔️ городошный спорт

Документы для поступления в спортшколы:

1. Заявление

2. ⁠согласие на обработку персональных данных

3. ⁠медицинская справка

4. ⁠фото 3х4 — 2 шт

5. ⁠копия свидетельства о рождении (с 14 лет паспорт)

6. ⁠копия паспорта родителя с пропиской

7. ⁠анкета спортсмена

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта