Ялтинские спортивные школы объявили набор учеников

В Ялтинском регионе работают 5 спортивных школ, три из них – муниципальные, ещё две – республиканского подчинения. В них местные мальчишки и девчонки обязательно найдут занятия по душе. Набор в некоторые из них уже стартовал.
Спортивная школа самбо имени И. С. Павленко уже ждёт новых учеников. Подать документы в отделения дзюдо или самбо можно до 15 августа.
Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 (ул. Ломоносова, 37 Ж)
Телефон для справок: +7(978)468-02-30
Спортивная школа – учебно-тренировочный центр «Авангард» предлагает донабор на следующие виды спорта:
✔️ футбол – с 7 лет
✔️бокс – с 9 лет
✔️ спортивная борьба – с 7 лет
✔️ регби – с 8 лет
✔️ СБЕ (ММА) – с 10 лет
✔️ шахматы – с 6 лет
Телефон для справок: +7(3654)23-60-72
«Спортивная школа» Ялты будет принимать воспитанников от 7 до 9 лет с 1 ноября по 10 декабря 2025 года по 4 видам спорта:
✔️ эстетическая гимнастика,
✔️ теннис,
✔️настольный теннис,
✔️ велоспорт.
Телефон для справок: +7(978)067-56-34
Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1 начнёт набор детей в возрасте от 9 лет с сентября 2025 года.
Документы:
Телефон для справок: +7(978)919-63-12
«Спортивная школа № 6» в этом году новый набор воспитанников не осуществляет. Однако вы можете готовиться к поступлению на следующий год в секции:
✔️ футбол
✔️ сумо
✔️ дзюдо
✔️ скалолазание
✔️ спортивные танцы
✔️ бокс
✔️ городошный спорт
Документы для поступления в спортшколы:
1. Заявление
2. согласие на обработку персональных данных
3. медицинская справка
4. фото 3х4 — 2 шт
5. копия свидетельства о рождении (с 14 лет паспорт)
6. копия паспорта родителя с пропиской
7. анкета спортсмена
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: спорт в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: спорт в Крыму