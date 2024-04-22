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Ялтинские спортсмены завоевали награды в мотокроссе

Ялтинские спортсмены завоевали награды в мотокроссе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:27 22.04.2024

Спортсмены ВСК АМС «Ялта-Спорт» оборонной организации ДОСААФ, под руководством члена Совета МО ДОСААФ Анны Скороход, 13 апреля приняли участие в XIV этапе традиционного мотокросса, посвященного Дню освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.

Статус соревнования —  Чемпионат Республики Крым по мотокроссу, Первенство Республики Крым по мотокроссу, Этап Кубка ДОСААФ России Республики Крым.

Организатор Чемпионата Республики Крым по мотокроссу по техническим видам спорта РОО «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Крыма», при поддержке администрации города Симферополя и предприятия «Черномор плюс», под общим руководством Министерства спорта Республики Крым.

В связи с ограничениями, в соревнованиях приняли участие тридцать мотогонщиков. По результатам судейства Ялтинские ДОСААФовцы в классе «ОПЕН» завоевали 1 место  — Кормаков Юрий и 3 место — Макушин Олег.

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Ялтинские спортсмены завоевали награды в мотокроссе Ялтинские спортсмены завоевали награды в мотокроссе Ялтинские спортсмены завоевали награды в мотокроссе

По информации РОО ФАМСКитоговые очки этапа для всех классов мотоциклов учитываются в зачете Кубка РОО ФАМСК -2024 (только для членов ФАМСК) Кубок Регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым 2024 года разыгрывается в классе «50 см3» и «Ветеран» на всех проводимых соревнованиях по мотокроссу. Награждение будет производиться по итогам сезона. Мото-сезон продлится до осени.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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