Ялтинские спортсмены завоевали награды в мотокроссе

По информации РОО ФАМСКитоговые очки этапа для всех классов мотоциклов учитываются в зачете Кубка РОО ФАМСК -2024 (только для членов ФАМСК) Кубок Регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым 2024 года разыгрывается в классе «50 см3» и «Ветеран» на всех проводимых соревнованиях по мотокроссу. Награждение будет производиться по итогам сезона. Мото-сезон продлится до осени.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта