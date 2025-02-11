Ялтинские водохранилища должны пополнится после таяния снега на Ай-Петри

Зима подарила нашему водопаду Учан-Су великолепный хрустальный наряд, а Ай-Петри и всему плато – снежное покрывало. Уже скоро вся эта красота пригодится в другом качестве – пополнит наши водные запасы, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также уточнила, что сегодня в Счастливенском водохранилище 5,8 млн кубометров воды, (при проектном объёме в 11,8 млн), в Загорском — 19, 6 (при объёме в 27,8).

Глава администрации также подчеркнула, что запас неплохой, даже без учёта альтернативных и постоянных источников (Массандровского, Хаста-Баш, и других) и при полном отсутствии осадков запасов хватит на 251 день. Оба водохранилища пополняются главным образом благодаря растаявшему на плато снегу.