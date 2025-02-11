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Ялтинские водохранилища должны пополнится после таяния снега на Ай-Петри
фото: pxhere.com

Ялтинские водохранилища должны пополнится после таяния снега на Ай-Петри

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 11.02.2025

В настоящее время, сообщили в пресс-службе администрации Ялты, при полном отсутствии осадков и без учёта альтернативных и постоянных источников запасов воды в двух водохранилищах хватит на 251 день.

Зима подарила нашему водопаду Учан-Су великолепный хрустальный наряд, а Ай-Петри и всему плато – снежное покрывало. Уже скоро вся эта красота пригодится в другом качестве – пополнит наши водные запасы, — отмечает глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также уточнила, что сегодня в Счастливенском водохранилище 5,8 млн кубометров воды, (при проектном объёме в 11,8 млн), в Загорском — 19, 6 (при объёме в 27,8).

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Глава администрации также подчеркнула, что запас неплохой, даже без учёта альтернативных и постоянных источников (Массандровского, Хаста-Баш, и других) и при полном отсутствии осадков запасов хватит на 251 день. Оба водохранилища пополняются главным образом благодаря растаявшему на плато снегу.

Так что надежда на него и рациональное использования водных ресурсов ялтинцами и гостями города. Друзья, бережем воду и любуемся красотой, — заключила Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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