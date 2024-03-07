Ялтинские волонтеры шьют подушки для госпиталей

Еще одно направление деятельности штаба #МыВместе «Городского подростково-молодежного центра» и «Доброшвеюшек» в Ялте — изготовление подушек для госпиталей. По информации главы администрации города Янины Павленко, ялтинские волонтеры шьют подушки специальной формы. В них продумано всё – не сдвигаются с места, помогают снять мышечное напряжение шеи и всего тела. Такие подушки нужны в ходе реабилитации раненых.

Первая партия (60 штук) уже направлена в медучреждения, в ближайших планах следующая – еще 100. Шьются также реабилитационные штаны на липучках, перешиваются футболки и остальные вещи по индивидуальным замерам.

Желающих присоединиться ждут на Крупской, 48. Помощь важна любая – можно участвовать в процессе, или принести материал: плотные футболки от 54 размера (для перешива), ткань (рулонами, отрезами), наполнитель для подушек, ленту-липучку и застежки-фиксаторы. Благодарю наших деток-волонтеров, которые после школы помогают набивать подушки, их наставников швей, директора Центра Елену Кириллову и ее заместителя Карину Бодню, которые делают такое нужное дело, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: отдел информационной политики администрации Ялты.