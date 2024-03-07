Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялтинские волонтеры шьют подушки для госпиталей
актуально в республике
Ялтинские волонтеры шьют подушки для госпиталей

Ялтинские волонтеры шьют подушки для госпиталей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:50 07.03.2024

Еще одно направление деятельности штаба #МыВместе «Городского подростково-молодежного центра» и «Доброшвеюшек» в Ялте — изготовление подушек для госпиталей. По информации главы администрации города Янины Павленко, ялтинские волонтеры шьют подушки специальной формы. В них продумано всё – не сдвигаются с места, помогают снять мышечное напряжение шеи и всего тела. Такие подушки нужны в ходе реабилитации раненых.

Ялтинские волонтеры шьют подушки для госпиталей

Первая партия (60 штук) уже направлена в медучреждения, в ближайших планах следующая – еще 100. Шьются также реабилитационные штаны на липучках, перешиваются футболки и остальные вещи по индивидуальным замерам.

Желающих присоединиться ждут на Крупской, 48. Помощь важна любая – можно участвовать в процессе, или принести материал: плотные футболки от 54 размера (для перешива), ткань (рулонами, отрезами), наполнитель для подушек, ленту-липучку и застежки-фиксаторы. Благодарю наших деток-волонтеров, которые после школы помогают набивать подушки, их наставников швей, директора Центра Елену Кириллову и ее заместителя Карину Бодню, которые делают такое нужное дело, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Ялтинские волонтеры шьют подушки для госпиталей

Фото: отдел информационной политики администрации Ялты.

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: жизнь в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
жизнь в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.