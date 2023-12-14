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Ялтинских предпринимателей приглашают принять участие в круглом столе
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинских предпринимателей приглашают принять участие в круглом столе

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 21:16 14.12.2023

Круглый стол «Час предпринимательства» на тему «Актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности» состоится 19 декабря в 11:00 в администрации города.

Мероприятие проводится совместно с представителями ПАО «Сбербанк» и Фондом поддержки предпринимательства Крыма.

Будут рассмотрены следующие вопросы: инструменты кредитной поддержки малого и среднего бизнеса; услуги расчетно-кассового обслуживания;  преимущества интернет-банка СберБизнес и наличие бесплатных сервисов для электронного документооборота; инструменты и способы увеличения продаж; нейросети-помощники, как упростить работу над созданием контента, а также  анонс предстоящих бизнес-мероприятий.

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Каждый участник получит бонус – «Индивидуальная стратегическая сессия под запрос. — Стратегия продвижения на 2024 год»

Мероприятие бесплатное. Количество мест ограничено. Телефоны для связи: +7(3654)20-57-17, +7 (978)538-86-23, +7 (978) 904-48-69

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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