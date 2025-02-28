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Новости Республики
Ялтинский "блошиный" рынок переносят на площадь перед сквером «Комсомолец»
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинский «блошиный» рынок переносят на площадь перед сквером «Комсомолец»

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 17:17 28.02.2025

Такое решение было принято во время встречи первого заместителя главы администрации Ялты Сергея Баннова, начальника управления потребительского рынка и услуг Светланы Рябикиной и граждан, которые на «блошином» рынке реализуют вещи бывшие в употреблении.

В ходе встречи им еще раз пояснили, что осуществлять подобную деятельность возле магазина «Дом книги» категорически нельзя.

Это пешеходная часть недавно благоустроенной территории. Рассматриваем разные варианты переноса такого «рынка».  Пока останавливаемся на территории перед сквером «Комсомолец», где проходит сельхозярмарка. Теперь организуем там продажу непродовольственных товаров бывших в употреблении во все дни, кроме субботы, — отметил Сергей Баннов.

Также участникам встречи дали пояснения, какие документы необходимы для получения статуса участника ярмарки.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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