Ялтинский «блошиный» рынок переносят на площадь перед сквером «Комсомолец»

В ходе встречи им еще раз пояснили, что осуществлять подобную деятельность возле магазина «Дом книги» категорически нельзя.

Это пешеходная часть недавно благоустроенной территории. Рассматриваем разные варианты переноса такого «рынка». Пока останавливаемся на территории перед сквером «Комсомолец», где проходит сельхозярмарка. Теперь организуем там продажу непродовольственных товаров бывших в употреблении во все дни, кроме субботы, — отметил Сергей Баннов.

Также участникам встречи дали пояснения, какие документы необходимы для получения статуса участника ярмарки.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта