Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания

Также в этот день состоялась презентация выставки «Художники Чеховы». Новый выставочный проект открыл для гостей музея еще одну грань таланта большой семьи великого драматурга. В экспозиции представлены уникальные живописные и графические работы, которые были созданы в разное время представителями чеховской фамилии, а также их личные вещи, архивные фотографии и другие ценные артефакты.

Кроме того, воспитанники Ялтинской детской художественной школы приняли участие в пленэре в саду вечной весны Белой дачи. И завершила праздничную программу трансляция произведений Антона Павловича Чехова в исполнении мастера художественного слова, Лауреата Всероссийского Пушкинского конкурса артистов-чтецов Владимира Завьялова.

Справка: 9 апреля 1921 года сестра писателя и первый директор музея Мария Павловна Чехова получила охранную грамоту, а дом писателя статус государственного музея. С тех пор эта памятная дата ежегодно почитается сотрудниками музея.

источник: пресс-служба администрации Ялты