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Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания

Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания

Опубликовал: КрымPRESS в Музеи Крыма 13:30 11.04.2024

Основные праздничные мероприятия в этом году состоялись 10 апреля и начались они с вернисажа детских рисунков «Ялта-город Чехова» воспитанников Ялтинской детской художественной школы им. Ф. А. Васильева. В честь празднования 125-летия чеховского сада для посетителей состоялась авторская экскурсия по цветущему мемориальному саду, которую провела Юлия Долгополова, старший научный сотрудник Дома-музея А. П. Чехова в Ялте. Гости смогли не только увидеть растения, которые посадил еще сам писатель, но и сделали памятные фотографии в тематической фотозоне, а в завершении экскурсии – все получили в подарок уникальные музейные издания «Необыкновенный сад А. П. Чехова».

Также в этот день состоялась презентация выставки «Художники Чеховы». Новый выставочный проект открыл для гостей музея еще одну грань таланта большой семьи великого драматурга. В экспозиции представлены уникальные живописные и графические работы, которые были созданы в разное время представителями чеховской фамилии, а также их личные вещи, архивные фотографии и другие ценные артефакты.

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Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова отметил 103 года с момента создания

Кроме того, воспитанники Ялтинской детской художественной школы приняли участие в пленэре в саду вечной весны Белой дачи. И завершила праздничную программу трансляция произведений Антона Павловича Чехова в исполнении мастера художественного слова, Лауреата Всероссийского Пушкинского конкурса артистов-чтецов Владимира Завьялова.

Справка: 9 апреля 1921 года сестра писателя и первый директор музея Мария Павловна Чехова получила охранную грамоту, а дом писателя статус государственного музея. С тех пор эта памятная дата ежегодно почитается сотрудниками музея.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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