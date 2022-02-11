Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Суды Крыма | Ялтинский городской суд защитил права потребителя — «проштрафился» изготовитель мебели

crimeapress_news



реклама в крыму
Суд в Крыму пересмотрел приговор убийце
Фото: evrensel.net

Ялтинский городской суд защитил права потребителя — «проштрафился» изготовитель мебели

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 19:35 11.02.2022

Ялтинский городской суд решил: предприниматель из г. Ялты вернет жителю Бахчисарая взятые у него 100 тысяч рублей на изготовление мебели, а также выплатит ему проценты за пользование чужими деньгами в размере 5,2 тысячи рублей и штраф в размере 52,6 тысяч рублей.

Судом установлено, что бахчисараец заказал ялтинскому предпринимателю изготовление мебели, в качестве предоплаты за стройматериалы выплатил ему 100 тысяч рублей, остальные – 30 тысяч — обязался отдать по факту получения заказа, в месячный срок. Недобросовестный предприниматель не только не исполнил взятые на себя обязательства в оговоренный сторонами срок, но более чем год морочил заказчику голову разными отговорками, не отдавая предоплату за неоказанную услугу. Терпение заказчика лопнуло и он обратился в суд с исковыми требованиями к непорядочному ялтинцу, — отмечают в пресс-службе суда.

Суд, выслушав истца и исследовав представленные доказательства, пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению, обязав ответчика вместо взятых ста выплатить истцу почти 158 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым.

Узнайте больше:  В Крыму осудили севастопольца - за контрабанду наркотиков через таможенную границу Таможенного  союза

 


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.