Ялтинский городской суд защитил права потребителя — «проштрафился» изготовитель мебели

Ялтинский городской суд решил: предприниматель из г. Ялты вернет жителю Бахчисарая взятые у него 100 тысяч рублей на изготовление мебели, а также выплатит ему проценты за пользование чужими деньгами в размере 5,2 тысячи рублей и штраф в размере 52,6 тысяч рублей.

Судом установлено, что бахчисараец заказал ялтинскому предпринимателю изготовление мебели, в качестве предоплаты за стройматериалы выплатил ему 100 тысяч рублей, остальные – 30 тысяч — обязался отдать по факту получения заказа, в месячный срок. Недобросовестный предприниматель не только не исполнил взятые на себя обязательства в оговоренный сторонами срок, но более чем год морочил заказчику голову разными отговорками, не отдавая предоплату за неоказанную услугу. Терпение заказчика лопнуло и он обратился в суд с исковыми требованиями к непорядочному ялтинцу, — отмечают в пресс-службе суда.

Суд, выслушав истца и исследовав представленные доказательства, пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению, обязав ответчика вместо взятых ста выплатить истцу почти 158 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым.

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