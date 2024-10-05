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Ялтинский международный экономический форум пройдёт... в Уфе
иллюстрация: pikist.com

Ялтинский международный экономический форум пройдёт… в Уфе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 05.10.2024

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в Уфе в начале декабря. Об этом говорится в распоряжении главы Республики Крым Сергея Аксенова, опубликованном на портале крымского правительства.

Провести с 2 по 5 декабря 2024 года в городе Уфе Республики Башкортостан шестой Ялтинский международный экономический форум (далее — форум) в рамках Международной недели бизнеса — 2024. Принять участие делегации Республики Крым в форуме, — говорится в тексте распоряжения.

ЯМЭФ проводился в Крыму с 2015 года традиционно в апреле. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. Тогда было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 и 2021 годах мероприятие не состоялось из-за пандемии. В 2022 году его решили перенести в Москву в обновленном формате в виде Ялтинского международного форума, дополнив сессией, посвященной работе МАДК. Он состоялся 23 и 24 октября 2023 года.

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источник: ТАСС

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