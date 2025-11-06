Ялтинский международный форум: Крым назвали примером регионального развития для Украины

Опыт Республики Крым в составе России является примером регионального развития для Украины. Такое мнение журналистам на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) выразил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Константинов подчеркнул, что опыт Крыма также является примером решения региональных конфликтов.

Крым в этом плане хороший пример решения региональных конфликтов. Крымская весна — успешный проект русского мира. Если это можно вообще проектом назвать, это больше подходит к слову «явление», — добавил он.

Кроме того, по его словам, опыт Крыма может быть полезен для России как пример реализации региональных инноваций.

Здесь, условия Крыма, его однозначная успешность могут быть площадкой для многих очень хороших опытов регионального развития, государственного управления. То есть это интересная площадка — народ мобилизованный невероятно. <…> На этом фоне можно реализовать очень много интересных идей. Абсолютно убежден, что и этот форум может этому способствовать, — сказал Константинов.

Ялтинский международный форум проходит в «Президент-отеле» в Москве 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки. ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума — 2025.

источник: ТАСС

