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Ялтинский международный форум в этом году проходит в Москве
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Ялтинский международный форум в этом году проходит в Москве

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:57 06.11.2024

Глава Республики Крым обратился с приветствием к участникам Ялтинского международного форума, который проходит в Москве 6 и 7 ноября. В видеообращении Сергей Аксёнов отметил, что в этом году мероприятие проходит в столице Российской Федерации ввиду логистических и других трудностей.

Однако, как и в прошлые годы, форум остается важным событием не только российской, но и международной повестки. Здесь собирается большой круг друзей Крыма из разных стран, которые помогают нам словом и делом, рассказывают соотечественникам правду о нашем полуострове, вносят свой вклад в формирование общественного мнения. Так народная дипломатия помогает прорывать блокады и развенчивать мифы западной пропаганды, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Сергей Аксёнов пожелал участникам форума плодотворной работы, а также выразил уверенность, что очередная встреча произойдет уже на полях Ялты.

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СПРАВКА. В 2024 году организаторы Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) приняли решение о разделении масштабного мероприятия на два этапа, политический и экономический. В рамках московской площадки участники обсудят политические вопросы и деятельность Международной ассоциации друзей Крыма. Экономический компонент запланирован на декабрь текущего года в городе Уфе.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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