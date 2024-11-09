Ялтинский международный форум завершён — принята резолюция по основным темам

По всем вопросам, которые обсудили на форуме, в резолюции содержатся пункты, касающиеся и консолидации сил, выступающих в пользу формирования нового равноправного и справедливого полицентричного мироустройства, и совместных действий по доведению до мировой общественности объективных причин и основных целей борьбы России с западной агрессией, — цитирует Георгия Мурадова ТАСС.
Кроме того, в тексте резолюции содержатся предложение о проведении Международной конференции по теме госнаемничества на базе МГИМО МИД РФ, а также идея о созыве международной конференции в Ялте в ознаменование 80-летней годовщины Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года.
Мурадов отметил, что в ходе торжественной части открытия ЯМФ в Москве состоялось награждение зарубежных друзей и партнеров республики, которые «уже больше 10 лет находятся вместе с Крымом, поддерживают Крым, рассказывают о нем правду, помогают в развитии общественных, экономических, культурных, образовательных и других связей». Мурадов также подчеркнул, что на ЯМФ в этом году сделан особый акцент на значимости деятельности Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК).
Награждение, безусловно, морально поддержало наших иностранных друзей, и они с новой силой после высоких правительственных и ведомственных наград будут работать на поприще укрепления дружбы и взаимопонимания. Многие из них также входят в состав Международного движения русофилов, которое было создано два года назад, поддерживается нашим министерством иностранных дел и ведет активную работу по продвижению правды в мире о России, — отмечает Постпред.
Программа форума
В первый день форума состоялись три пленарных заседания.
Что касается политической тематики, ей были посвящены первая и третья сессии. Мы отметили важность взаимодействия с нашими Клубами друзей Крыма в продвижении таких тем как определение госнаемничества как нового способа ведения войны, недопущение проявлений в мире неонацизма и неоколониализма, — пояснил он.
Мурадов отдельно выделил выступления экспертов по международному праву, которые, по его словам, «на примерах и принципах» доказали, почему в многополярном мире недопустимо государственное наемничество.
На другой сессии, касающейся развития межгосударственных организаций, таких как БРИКС, ШОС, ОИС, участники, по словам Мурадова, пришли к единому мнению о том, что «Россия является локомотивом полицентричного мирового устройства, равноправного, справедливого и вытекающего из объективных процессов развития человеческого общества». В рамках дискуссии по экономической тематике обсуждались западные санкции и меры противодействия этой незаконной политике Запада.
О форуме
Ялтинский международный форум прошел 6 и 7 ноября в Москве. ТАСС — генеральный информационный партнер Ялтинского международного форума.
источник: ТАСС
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