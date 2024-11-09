Ялтинский международный форум завершён — принята резолюция по основным темам

Резолюция, затрагивающая основные темы, обсужденные в рамках Ялтинского международного форума, в том числе проблемы госнаемничества и формирования нового полицентричного мироустройства, приняли по итогам двух дней работы. Об этом журналистам по итогам ЯМФ сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

По всем вопросам, которые обсудили на форуме, в резолюции содержатся пункты, касающиеся и консолидации сил, выступающих в пользу формирования нового равноправного и справедливого полицентричного мироустройства, и совместных действий по доведению до мировой общественности объективных причин и основных целей борьбы России с западной агрессией, — цитирует Георгия Мурадова ТАСС.

Кроме того, в тексте резолюции содержатся предложение о проведении Международной конференции по теме госнаемничества на базе МГИМО МИД РФ, а также идея о созыве международной конференции в Ялте в ознаменование 80-летней годовщины Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года.

Мурадов отметил, что в ходе торжественной части открытия ЯМФ в Москве состоялось награждение зарубежных друзей и партнеров республики, которые «уже больше 10 лет находятся вместе с Крымом, поддерживают Крым, рассказывают о нем правду, помогают в развитии общественных, экономических, культурных, образовательных и других связей». Мурадов также подчеркнул, что на ЯМФ в этом году сделан особый акцент на значимости деятельности Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК).

Награждение, безусловно, морально поддержало наших иностранных друзей, и они с новой силой после высоких правительственных и ведомственных наград будут работать на поприще укрепления дружбы и взаимопонимания. Многие из них также входят в состав Международного движения русофилов, которое было создано два года назад, поддерживается нашим министерством иностранных дел и ведет активную работу по продвижению правды в мире о России, — отмечает Постпред.

Программа форума

В первый день форума состоялись три пленарных заседания.

Что касается политической тематики, ей были посвящены первая и третья сессии. Мы отметили важность взаимодействия с нашими Клубами друзей Крыма в продвижении таких тем как определение госнаемничества как нового способа ведения войны, недопущение проявлений в мире неонацизма и неоколониализма, — пояснил он.

Мурадов отдельно выделил выступления экспертов по международному праву, которые, по его словам, «на примерах и принципах» доказали, почему в многополярном мире недопустимо государственное наемничество.

На другой сессии, касающейся развития межгосударственных организаций, таких как БРИКС, ШОС, ОИС, участники, по словам Мурадова, пришли к единому мнению о том, что «Россия является локомотивом полицентричного мирового устройства, равноправного, справедливого и вытекающего из объективных процессов развития человеческого общества». В рамках дискуссии по экономической тематике обсуждались западные санкции и меры противодействия этой незаконной политике Запада.

О форуме

Ялтинский международный форум прошел 6 и 7 ноября в Москве. ТАСС — генеральный информационный партнер Ялтинского международного форума.

источник: ТАСС