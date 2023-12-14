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Ялтинский Музей «Поляна сказок» приглашает на «Николину кашу»

Ялтинский Музей «Поляна сказок» приглашает на «Николину кашу»

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 21:38 14.12.2023

По традиции предновогодний праздник «Николина каша» пройдет на территории музея «Поляна сказок» 16 декабря.

В программе: театрализованное представление театра «Партал», творческие мастер-классы, аквагрим и сладкая каша всем ребятам!  — говорят организаторы. 

Начало в 11-00. Вход бесплатный!

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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