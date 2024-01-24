Ялтинский пёс Мухтар номинирован на премию конкурса «Мой ласковый и нужный зверь»

На этой неделе стартовало электронное голосование за участников конкурса «Мой ласковый и нужный зверь», среди претендентов есть и ялтинский Хатико.
История ялтинского Хатико покоряет все больше сердец – пес Мухтар посмертно номинирован на премию «Мой Ласковый и нужный зверь». 5 лет назад её учредили в Зеленоградске Калининградской области и отмечают по-настоящему человеческие поступки братьев наших меньших. Среди претендентов на премию – хвостатые и пернатые со всех уголков мира, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
Глава администрации добавила, что Мухтар для многих стал настоящим символом верности и преданности: его первого хозяина забрало море и многие годы пёс приходил на берег и вглядывался в горизонт.
Он продолжал приходить на берег даже после того, как принял заботу нового хозяина, уличного музыканта, которому подпевал на набережной. В прошлом году Мухтара на стало, — отметила Янина Павленко.
Культурную композицию в память об этой истории подарить городу решил известный российский скульптор, автор памятников многим историческим персонам Александр Рукавишников. Скульптуру планируется установить на набережной, где ялтинцы и гости города так часто видели Мухтара.
Отдать голос можно, пройдя по ССЫЛКЕ: https://dobrovserdce.ru/ru/
Фото – Андрея Бурдейного
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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