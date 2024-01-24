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Ялтинский пёс Мухтар номинирован на премию конкурса «Мой ласковый и нужный зверь»
фото: Андрей Бурдейный (источник: https://yalta.rk.gov.ru/articles/c4019c8f-4a2d-4cbc-8381-ffd60cd1394e)

Ялтинский пёс Мухтар номинирован на премию конкурса «Мой ласковый и нужный зверь»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 20:04 24.01.2024

На этой неделе стартовало электронное голосование за участников конкурса «Мой ласковый и нужный зверь», среди претендентов есть и ялтинский Хатико.

История ялтинского Хатико покоряет все больше сердец – пес Мухтар посмертно номинирован на премию «Мой Ласковый и нужный зверь». 5 лет назад её учредили в Зеленоградске Калининградской области и отмечают по-настоящему человеческие поступки братьев наших меньших. Среди претендентов на премию – хвостатые и пернатые со всех уголков мира, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко. 

Глава администрации добавила, что Мухтар для многих стал настоящим символом верности и преданности: его первого хозяина забрало море и многие годы пёс приходил на берег и вглядывался в горизонт.

Он продолжал приходить на берег даже после того, как принял заботу нового хозяина, уличного музыканта, которому подпевал на набережной. В прошлом году Мухтара на стало, — отметила Янина Павленко.

Культурную композицию в память об этой истории подарить городу решил известный российский скульптор, автор памятников многим историческим персонам Александр Рукавишников. Скульптуру планируется установить на набережной, где ялтинцы и гости города так часто видели Мухтара.

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Отдать голос можно, пройдя  по ССЫЛКЕ:  https://dobrovserdce.ru/ru/

Фото – Андрея Бурдейного

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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