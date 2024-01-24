Ялтинский пёс Мухтар номинирован на премию конкурса «Мой ласковый и нужный зверь»

Глава администрации добавила, что Мухтар для многих стал настоящим символом верности и преданности: его первого хозяина забрало море и многие годы пёс приходил на берег и вглядывался в горизонт.

Он продолжал приходить на берег даже после того, как принял заботу нового хозяина, уличного музыканта, которому подпевал на набережной. В прошлом году Мухтара на стало, — отметила Янина Павленко.

Культурную композицию в память об этой истории подарить городу решил известный российский скульптор, автор памятников многим историческим персонам Александр Рукавишников. Скульптуру планируется установить на набережной, где ялтинцы и гости города так часто видели Мухтара.

Отдать голос можно, пройдя по ССЫЛКЕ: https://dobrovserdce.ru/ru/

Фото – Андрея Бурдейного

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта