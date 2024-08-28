Ялтинский сквер «Городской сад» получит федеральный грант на благоустройство

Янина Павленко напомнила, что впервые Ялта принимала участие в конкурсе и стала одним из победителей в 2020-м году, и в том числе благодаря полученному федеральному гранту была благоустроена площадь Советская, в 2023-м году грант получил Милютинский парк в Алупке, а в будущем году на конкурс планируется направить заявку с концепцией благоустройства парка «Ясная Поляна» в Гаспре.

В этом году «Городской сад» участвовал во Всероссийском онлайн-голосовании в рамках проекта «Формирование городской среды», но ялтинцы отдали голоса за общественный парк в Гурзуфе. Учитывая важность преображения исторического центра Ялты, решили пойти дальше. Заявку на Всероссийский конкурс готовили специалисты из «М4» – они расширили прежнюю концепцию и добавили прилегающие к Городскому саду улицы Морскую и Чехова, — уточнила Янина Павленко.

По словам главы администрации Ялты, цель – не просто капитально отремонтировать, но и сделать новую точку притяжения, для чего разработчики консультировались с краеведами, профильными специалистами, жителями района. В итоге родилась концепция, которая предполагает приведение в надлежащий вид фасадов, новое мощение, освещение, МАФы, озеленение и многое другое.

Работа над проектом продолжается – обязательно вынесем его на общественное обсуждение. Но уже сейчас пишите в комментариях у меня на страницах в социальных сетях какой вы видите эту территорию, — заявила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта