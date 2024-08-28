Ялтинский сквер «Городской сад» получит федеральный грант на благоустройство

Сквер «Городской Сад» в центре Ялты стал одним из 228 победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получит федеральный грант на благоустройство.
Итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвели в Калуге в рамках форума «Развитие малых городов и исторических поселений» (нацпроект «Жильё и городская среда»). Сумма гранта – 96, 6 млн. рублей. От души поздравляю ялтинцев с этим событием и отдельные слова поздравлений адресую коллегам из Керчи, чья заявка также поддержана», — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она также подчеркнула, что конкурс проводится по поручению Президента России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», участие в нём принимают города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
Янина Павленко напомнила, что впервые Ялта принимала участие в конкурсе и стала одним из победителей в 2020-м году, и в том числе благодаря полученному федеральному гранту была благоустроена площадь Советская, в 2023-м году грант получил Милютинский парк в Алупке, а в будущем году на конкурс планируется направить заявку с концепцией благоустройства парка «Ясная Поляна» в Гаспре.
В этом году «Городской сад» участвовал во Всероссийском онлайн-голосовании в рамках проекта «Формирование городской среды», но ялтинцы отдали голоса за общественный парк в Гурзуфе. Учитывая важность преображения исторического центра Ялты, решили пойти дальше. Заявку на Всероссийский конкурс готовили специалисты из «М4» – они расширили прежнюю концепцию и добавили прилегающие к Городскому саду улицы Морскую и Чехова, — уточнила Янина Павленко.
По словам главы администрации Ялты, цель – не просто капитально отремонтировать, но и сделать новую точку притяжения, для чего разработчики консультировались с краеведами, профильными специалистами, жителями района. В итоге родилась концепция, которая предполагает приведение в надлежащий вид фасадов, новое мощение, освещение, МАФы, озеленение и многое другое.
Работа над проектом продолжается – обязательно вынесем его на общественное обсуждение. Но уже сейчас пишите в комментариях у меня на страницах в социальных сетях какой вы видите эту территорию, — заявила глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: благоустройство Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: благоустройство Крыма