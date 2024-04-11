Ялтинский театр духовой музыки отпраздновал свое 30-летие

Постановлением Государственного Президиума Республики Крым были присвоены Государственные награды Республики Крым — почетное звание «Заслуженный артист Республики Крым» получили артисты оркестра Виктор Тверезый и Петр Макаров. Грамоту Президиума получил артист оркестра Николай Волошин. Заместитель главы администрации Ялты Жанна Кислица и начальник Управления культуры Ирины Гришко вручили почетные грамоты и благодарности артистам оркестра Сергею Баранову, Виктору Мельникову, Александру Мишину, Виталию Архипову, Юрию Харченко, Юрию Остапчуку, Андрею Володарскому.

Со словами благодарности обратился к ветеранам оркестра художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель искусств Республики Крым Валерий Лукьяненко и вместе с заместителем председателя Ялтинского городского совета Светланой Базилюк вручил им благодарственные письма за многолетнюю безупречную работу и преданность профессии от Ялтинского городского совета.