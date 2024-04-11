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Ялтинский театр духовой музыки отпраздновал свое 30-летие
источник фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинский театр духовой музыки отпраздновал свое 30-летие

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 12:43 11.04.2024

Один из лучших творческих коллективов Крыма  — Ялтинский театр духовой музыки 8 апреля торжественно отметил свое 30-летие новым концертом в театре имени А.П. Чехова.

Постановлением Государственного Президиума Республики Крым были присвоены Государственные награды Республики Крым — почетное звание «Заслуженный артист Республики Крым» получили артисты оркестра Виктор Тверезый и Петр Макаров. Грамоту Президиума получил артист оркестра Николай Волошин. Заместитель главы администрации Ялты Жанна Кислица и начальник Управления культуры Ирины Гришко вручили почетные грамоты и благодарности артистам оркестра Сергею Баранову, Виктору Мельникову, Александру Мишину, Виталию Архипову, Юрию Харченко, Юрию Остапчуку, Андрею Володарскому.

Со словами благодарности обратился к ветеранам оркестра художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель искусств Республики Крым Валерий Лукьяненко и вместе с заместителем председателя Ялтинского городского совета Светланой Базилюк вручил им благодарственные письма за многолетнюю безупречную работу и преданность профессии от Ялтинского городского совета.

По информации помощника директора МБУК «ЯТДМ» Нины Олейник

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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