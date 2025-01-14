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Ялтинский «Z гараж» вновь передал на фронт автомобиль
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинский «Z гараж» вновь передал на фронт автомобиль

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 16:26 14.01.2025

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, сначала «за ленточку» уехала «буханка», а следом – УАЗ Хантер. Его специалисты «Z гаража» (https://t.me/Z_garaj) привезли из Ульяновска. Авто было в отличном состоянии. Мелкие доработки – и оно едет на Запорожское направление, где сейчас очень необходим любой транспорт.

Отправляются машины с базы, где в любую погоду продолжаются активные тренировки личного состава добровольческого подразделения «Барс-Кым». Благодарю, друзья! Каждого, кто вносит вклад в нашу победу, — говорит Янина Павленко.

По информации предпринимателя из Гаспры и основателя «Z гаража» Григория Курочкина сейчас в работе еще 5 машин.

Традиционно помощь поступает и от ялтинцев – авто, запчасти, средства на ремонт и, конечно же, посылки для солдат. Активную помощь оказывают наши предприниматели.  Мы готовы забирать даже нерабочие авто, которые восстановим и совместно с командой Благотворительного фонда Боевое Братство «Ялта-Юг» (https://t.me/Yalta_YG) переправим на линию соприкосновения, — подчеркивает Евгений Курочкин. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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