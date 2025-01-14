Ялтинский «Z гараж» вновь передал на фронт автомобиль

Отправляются машины с базы, где в любую погоду продолжаются активные тренировки личного состава добровольческого подразделения «Барс-Кым». Благодарю, друзья! Каждого, кто вносит вклад в нашу победу, — говорит Янина Павленко.

По информации предпринимателя из Гаспры и основателя «Z гаража» Григория Курочкина сейчас в работе еще 5 машин.

Традиционно помощь поступает и от ялтинцев – авто, запчасти, средства на ремонт и, конечно же, посылки для солдат. Активную помощь оказывают наши предприниматели. Мы готовы забирать даже нерабочие авто, которые восстановим и совместно с командой Благотворительного фонда Боевое Братство «Ялта-Юг» (https://t.me/Yalta_YG) переправим на линию соприкосновения, — подчеркивает Евгений Курочкин.