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Ялтинское «пространство» приглашает на первый в этом году Квартириник

Ялтинское «пространство» приглашает на первый в этом году Квартириник

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:44 19.01.2024

В Центре досуга и спорта «Пространство» во вторник, 23 января, в 18:00, состоится первый в 2024 году Квартирник.

Молодёжь Ялты снова готова открывать новые имена нашей сцены и радовать зрителей музыкой, танцами и веселыми разговорами! Гостей вечера будут ждать вкусные угощения от Дома Молодежи, знакомства с членами Молодежного Совета города Ялта и другие приятные события, — отмечают организаторы. 

Предварительная регистрация: https://forms.yandex.ru/u/65a7af5ed046880a0fe9eec7/

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Центр досуга и спорта «Пространство» находится по адресу : г. Ялта ул. Халтурина, д.19, лит. Г.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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