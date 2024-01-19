Ялтинское «пространство» приглашает на первый в этом году Квартириник

В Центре досуга и спорта «Пространство» во вторник, 23 января, в 18:00, состоится первый в 2024 году Квартирник.

Молодёжь Ялты снова готова открывать новые имена нашей сцены и радовать зрителей музыкой, танцами и веселыми разговорами! Гостей вечера будут ждать вкусные угощения от Дома Молодежи, знакомства с членами Молодежного Совета города Ялта и другие приятные события, — отмечают организаторы.

Предварительная регистрация: https://forms.yandex.ru/u/65a7af5ed046880a0fe9eec7/

Центр досуга и спорта «Пространство» находится по адресу : г. Ялта ул. Халтурина, д.19, лит. Г.