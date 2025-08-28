Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | Ялтинца осудили за призывы к экстремизму и насилию над русскими
Новости Республики

Ялтинца осудили за призывы к экстремизму и насилию над русскими

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:32 28.08.2025

Житель Ялты приговорен к двум годам лишения свободы за то, что в чатах призывал к насилию над русскими и активно поддерживал действия Вооруженных сил Украины, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Житель города Ялты 1980 года рождения в украинских чат-сообществах размещал комментарии русофобского содержания. В постах мужчина оскорбительно отзывался в отношении русского населения и активно поддерживал действия ВСУ, — говорится в сообщении.

Уточняется, что действия мужчины были выявлены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), санкция которой предполагает до пяти лет лишения свободы.

Узнайте больше:  Сакский районный суд Республики Крым вынес приговор по мошенничеству с премиальным фондом санатория

Отмечается, что проведенная экспертиза доказала, что тексты содержат призывы к совершению насильственных действий по отношению к людям одной национальности — русским.

Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года. Приговор законную силу не вступил, — добавили в пресс-службе. 

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x