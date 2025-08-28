Ялтинца осудили за призывы к экстремизму и насилию над русскими

Житель города Ялты 1980 года рождения в украинских чат-сообществах размещал комментарии русофобского содержания. В постах мужчина оскорбительно отзывался в отношении русского населения и активно поддерживал действия ВСУ, — говорится в сообщении.
Уточняется, что действия мужчины были выявлены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), санкция которой предполагает до пяти лет лишения свободы.
Отмечается, что проведенная экспертиза доказала, что тексты содержат призывы к совершению насильственных действий по отношению к людям одной национальности — русским.
Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года. Приговор законную силу не вступил, — добавили в пресс-службе.
источник: ТАСС
