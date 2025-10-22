Ялтинцам тепло в дома обещают дать 27 октября

Тепло в жилые дома в Ялте планируется подать в понедельник, 27 октября. Об этом в эфире

рассказал генеральный директор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко, отметив, что на отладку работы внутридомовых систем и выход на нужную температуру традиционно потребуется два-три дня, после чего с теплом в домах будут все крымчане. По словам специалиста, подача тепла в дома жителей производится уже во всех регионах республики, кроме Ялты, которая «традиционно чуть позже стартует, потому что там объективно чуть теплее, чем на всем нашем полуострове».