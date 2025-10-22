Ялтинцам тепло в дома обещают дать 27 октября

У нас город Ялта в части объектов жилищного фонда планируется с 27 числа, то есть со следующего понедельника, начать отопление. Такое решение еще не принято на территории муниципального образования. Но мы на понедельник готовимся уже. Все готово, и люди, и, скажем так, техника, – заявил Дмитрий Прилипко.
Таким образом, в тот же день, по его словам, предприятие рассчитывает обеспечивать уже работу всех котельных полуострова.
При этом Прилипко подчеркнул, что старт сезона – это не только обеспечение работы котельных.
Это также наполнение тепловых сетей, выход на температурные параметры и поэтапное подключение потребителей, чтобы не разбалансировать систему и постепенно нагружать котельные. Поэтому начало сезона всегда занимает порядка двух − трех дней, чтобы можно было отладить всю систему и все потребители получали услугу надлежащего качества, – сказал Прилипко.
Процесс набора температурных параметров в многоквартирных домах происходит поэтапно и дольше, чем в социальных объектах и других, где число потребителей небольшое, отметил он. Это связано с тем, что «нельзя одномоментно на квартальной котельной, которая отапливает более ста МКД, одновременно поднять температуру с 20 до требуемых 70 градусов, не нарушив ее целостности», пояснил Прилипко.
Есть определенные правила эксплуатации, – уточнил специалист.
По словам Прилипко, в эти дни «Крымтеплокоммунэнерго» продолжает принимать обращения от граждан по поводу качества услуги, оставить сообщения можно, позвонив на бесплатный номер телефона горячей линии, указанный на сайте компании.
Также в случае необходимости пожаловаться на проблемы с отоплением крымчане могут в свою управляющую компанию – с каждой из них «Крымтеплокоммунэнерго» обменивается информацией и работает в тандеме, сказал Прилипко.
Он заверил, что учреждение готово к отопительному сезону, однако исключать возможных аварий на сетях нельзя, учитывая их состояние.
В межотопительный период план ремонта был реализован, чтобы можно было зайти в сезон минимальным числом технологических нарушений. Но с учетом в целом уровня износа системы они, к сожалению, могут возникать, – сказал Прилипко. — Тем не менее мы укомплектованы необходимым количеством сотрудников, чтобы оперативно принимать меры по локализации и ликвидации ситуаций внештатных и подать ресурс нашим потребителям.
Напомним, отопительный сезон в Симферополе стартовал 16 октября. Сначала тепло подали в социальные объекты. Позже, 20 октября, тепло стало поступать в многоквартирные дома, однако люди продолжили жаловаться в ресурсоснабжающую организацию на недостаточный прогрев жилищ и даже полное отсутствие тепла в батареях.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЖКХ Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЖКХ Крыма