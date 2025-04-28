Ялтинцев и гостей города приглашают к участию в «Зелёном марафоне»

31 мая в селе Оползневое муниципального образования городской округ Ялта на территории курорта Mriya Resort состоится традиционный «Зелёный марафон» при поддержке благотворительного фонда «Вклад в будущее».
Спортивный социальный проект «Зелёный марафон» «Сбербанк» проводит с 2012-го года в более чем 60 городах страны и ежегодно мероприятие собирает в общей сложности свыше 120 тысяч участников.
12-й по счёту марафон пройдёт при содействии благотворительного фонда «Вклад в будущее». В ходе мероприятия профессиональным спортсменам и любителям будет предложено несколько дистанций различной степени сложности: 21,1 км, 10 км, 4,2 км (массовый забег), 500 м (детский забег), а также специальная дисциплина «скандинавская ходьба». Для зрителей и болельщиков пройдут концерты и различные спортивно-развлекательные активности, также Марафон дополнят социальные и благотворительные акции. Все собранные на мероприятия средства будут направлены в благотворительный фонд «Вклад в будущее».
Зарегистрироваться для участия в марафоне можно здесь: https://reg.greenmarathon.sberbank.ru/?city=Ялта
Дополнительный контакт организаторов: LYTsaturyan@sberbank.ru/
источник: пресс-служба администрации Ялты
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