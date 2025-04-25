Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | Ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском субботнике
Новости Республики
Ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском субботнике

Ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском субботнике

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:05 25.04.2025

26 апреля ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском субботнике на общественных и дворовых территориях.

Неделя до майских праздников. подготовка к ним идёт во всех регионах страны, но к нам внимание особое – традиционно даём старт курортному сезону и ждём множество гостей. Приглашаю присоединиться к Всероссийскому субботнику, который состоится 26 апреля, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она также уточнила, что порядок будет наводится повсеместно, но особое внимание планируется уделить общественным пространствам, которыми пользуются все.

Среди них уже благоустроенные сквер Стахановский в Массандре и территория у домов 10-14 на Сеченова в Ялте, подлежащий благоустройству в этом году общественный парк на Приветной в Гурзуфе, а также те, что планируются к обновлению и участвуют во Всероссийском голосовании на платформе http://za.gorodsreda.ru – парк «Ясная Поляна» в Гаспре, Пионерский парк в Алупке, скверы Победы, им. Батурина и на Володарского в Ялте.

Узнайте больше:  26 апреля в Симферополе - Всероссийский субботник. Присоединяйтесь!

Глава администрации Ялты также добавила, что среди приоритетных мест для уборки — Холм Славы, и помимо этого Янина Павленко призвала ялтинцев навести порядок в своих дворах и ближайших к домам территориям.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство Крыма

благоустройство Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x