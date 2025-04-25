26 апреля ялтинцев приглашают к участию во Всероссийском субботнике на общественных и дворовых территориях.
Неделя до майских праздников. подготовка к ним идёт во всех регионах страны, но к нам внимание особое – традиционно даём старт курортному сезону и ждём множество гостей. Приглашаю присоединиться к Всероссийскому субботнику, который состоится 26 апреля, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. Она также уточнила, что порядок будет наводится повсеместно, но особое внимание планируется уделить общественным пространствам, которыми пользуются все.
Среди них уже благоустроенные сквер Стахановский в Массандре и территория у домов 10-14 на Сеченова в Ялте, подлежащий благоустройству в этом году общественный парк на Приветной в Гурзуфе, а также те, что планируются к обновлению и участвуют во Всероссийском голосовании на платформе http://za.gorodsreda.ru – парк «Ясная Поляна» в Гаспре, Пионерский парк в Алупке, скверы Победы, им. Батурина и на Володарского в Ялте.
Глава администрации Ялты также добавила, что среди приоритетных мест для уборки — Холм Славы, и помимо этого Янина Павленко призвала ялтинцев навести порядок в своих дворах и ближайших к домам территориям.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: благоустройство Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: благоустройство Крыма