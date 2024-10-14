Ялтинцу вручили медаль «За храбрость» II степени

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, первый заместитель главы администрации, временно исполняющий полномочия главы администрации Ялты Сергей Баннов и военный комиссар Ялты Константин Пушкарный вручили медаль «За храбрость» II степени Антону Александровичу Письменному. Доброволец отряда БАРС отправился на фронт в сентябре прошлого года – был на Южно-Донецком направлении в Волновахе.
В январе этого года получил ранение – осколок прошел через глаз в голову. Несколько месяцев провел в госпитале, вернулся домой.
Низкий поклон Антону Александровичу за службу и героизм, отвагу и мужество. Желаю нашему Герою дальнейших успехов, крепкого здоровья, а нам всем – скорейшей Победы, — подчеркнул Константин Шимановский.
Благодарю нашего Героя за службу, за отвагу! Низкий поклон всем нашим Защитникам. Ждем с Победой, — сказал Сергей Баннов, завершая встречу.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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