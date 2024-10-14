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Ялтинцу вручили медаль «За храбрость» II степени

Ялтинцу вручили медаль «За храбрость» II степени

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 14.10.2024

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, первый заместитель главы администрации, временно исполняющий полномочия главы администрации Ялты Сергей Баннов и военный комиссар Ялты Константин Пушкарный вручили медаль «За храбрость» II степени Антону Александровичу Письменному. Доброволец отряда БАРС отправился на фронт в сентябре прошлого года – был на Южно-Донецком направлении в Волновахе.

В январе этого года получил ранение – осколок прошел через глаз в голову. Несколько месяцев провел в госпитале, вернулся домой.

Низкий поклон Антону Александровичу за службу и героизм, отвагу и мужество. Желаю нашему Герою дальнейших успехов, крепкого здоровья, а нам всем – скорейшей Победы, — подчеркнул Константин Шимановский.

Благодарю нашего Героя за службу, за отвагу! Низкий поклон всем нашим Защитникам. Ждем с Победой, —  сказал Сергей Баннов, завершая встречу.

Ялтинцу вручили медаль «За храбрость» II степени

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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