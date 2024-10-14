Ялтинцу вручили медаль «За храбрость» II степени

В январе этого года получил ранение – осколок прошел через глаз в голову. Несколько месяцев провел в госпитале, вернулся домой.

Низкий поклон Антону Александровичу за службу и героизм, отвагу и мужество. Желаю нашему Герою дальнейших успехов, крепкого здоровья, а нам всем – скорейшей Победы, — подчеркнул Константин Шимановский.

Благодарю нашего Героя за службу, за отвагу! Низкий поклон всем нашим Защитникам. Ждем с Победой, — сказал Сергей Баннов, завершая встречу.