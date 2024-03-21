Ялтинцы — лауреаты Всекрымского фестиваля «ZOV Родины»

Ялту представили работники культуры, коллективы и солисты муниципального бюджетного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система». В номинации «Гражданско–патриотическая песня» лауреатом стал вокальный ансамбль «Русские праздники» Ялтинского центра культуры (руководитель Ирина Михайлова). В номинации «Авторская песня» лауреатом стал вокальный ансамбль «Эхо Красного камня» Гурзуфского дома культуры» (руководитель Ольга Волоховская). В номинации «Разговорный жанр» лауреатами стали — Савва Деркач и Виктория Гладун участники театральной студии «Книга театра» Симеизского клуба (руководитель Ирина Иванова). В номинации «Фотоискусство — лауреатом первой степени стала заместитель директора МБУК «ЯЦКС» Екатерина Дёмина, лауреат третей степени Ксения Полянская, лауреатами — Дмитрий Гаврилюк и Сергей Силин участники народного фотоклуба «Ялта» Ялтинского центра культуры МБУК «ЯЦКС» (руководитель Вадим Зюзин).

Учредителем Всекрымского фестиваля гражданского достоинства «ZOV Родины» являются министерство культуры Крыма, администрации муниципальных образований республики, организаторами – Центр народного творчества Республики Крым, органы управления в сфере культуры местных администраций муниципальных образований РК.

Фестиваль-конкурс проводится с целью укрепления российской гражданской идентичности, воспитания патриотизма и чувства гордости за свою страну, раскрытия творческого потенциала на основе гражданско-патриотического репертуара, выявления и поддержки талантливых фотохудожников, исполнителей.

В состав жюри вошли высококвалифицированные специалисты в области культуры и искусств Республики Крым, председатель жюри – заместитель министра культуры Республики Крым, заслуженный деятель искусств Крыма Андрей Терещенко.

источник: по информации Екатерины Дёминой Отдел информационной политики Администрации города Ялта