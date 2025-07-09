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Ялтинцы могут напрямую обратиться по проблемным вопросам к руководству города и депутатам
фото: pikist.com

Ялтинцы могут напрямую обратиться по проблемным вопросам к руководству города и депутатам

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 14:16 09.07.2025

В администрации Ялты отмечают:

При возникновении вопросов, требующих реагирования, вы можете обратиться к Главе муниципального образования городской округ Ялта – председателю Ялтинского городского совета Константину Шимановскому и его заместителям, главе администрации города Ялта Янине Павленко и её заместителям, закрепленным за территорией вашего округа, а также депутатам Государственного Совета Республики Крым и городского совета Ялты в соответствии с мажоритарными округами.

Контактная информация обозначена на информационных листовках в подъездах МКД а также здесь: https://yalta.rk.gov.ru/structure/9c57b3bb-78f1-4198-a9a2-8c3a4c584d18

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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