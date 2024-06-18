Ялтинцы отметили Всемирный день донора крови

Уважаемые доноры, вы — настоящие герои нашего времени. Ваше великодушие и готовность поделиться частью себя ради спасения других заслуживают огромного уважения. Ваш вклад в дело спасения жизней неоценим, особенно сегодня, в период проведения СВО! Вручённые Благодарственные письма — знак признания ваших заслуг и благодарности за ваш неоценимый вклад и доброту. Пусть эти награды станут символом нашей признательности и уважения к вам!Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Спасибо вам за ваше великое сердце и самоотверженность!, — подчеркивает Жанна Кислица.

Константин Шимановский, Жанна Кислица, представитель социально ориентированного бизнеса отеля Mriya Resort Екатерина Бабкина вручили донорам крови Благодарственные письма и подарочные сертификаты на «День Мечты» в одно из лучших мест отдыха в Крыму.

За участие в организации и проведении мероприятий по развитию и популяризации донорства в городе Ялта, активную гражданскую позицию, направленную на спасение жизней и сохранение здоровья граждан, личный вклад в сдачу крови и в связи с Всемирным днём донора Благодарственными письмами отмечены династии доноров Ялты. Семья Мороз — Сергей Сергеевич, Юлия Сергеевна, Александр Сергеевич, Вячеслав Сергеевич, Наталья Сергеевна, Мария Сергеевна; семья Ранишенко — Тамара Александровна и Сергей Васильевич; Агабальянц Владилен Валерьевич и Оксана Васильевна; Пастуховы Ирина Максимовна и Юрий Николаевич; Яницких Марина Владимировна и Владимир Васильевич; Фока Владимир Григорьевич, Дмитрий Владимирович и Анастасия Андреевна; Авласович Борис Петрович, Светлана Геннадьевна и Павел Борисович; Омельчук Татьяна Евгеньевна и Юлия Николаевна; Уруковы Вера Викторовна и Сергей Владимирович; Конюховы Людмила Андреевна и Бутахин Сергей Владимирович; Вальковы Галина Николаевна и Сергей Сергеевич; Фесюновы Татьяна Евгеньевна, Максим Викторович и Кравченко Юлия Юрьевна; Ермузевич Светлана Андреевна и Елена Борисовна; Исайченковы Олег Александрович, Александра Александровна и Медведева Ольга Константиновна; Бороздины Елена Анатольевна и Мария Константиновна; Луговые Ольга Анатольевна и Валерия Владиславовна; Петрушовы Михаил Владимирович, Григорий Дмитриевич и Илиняк Галина Владимировна; Косаревы Наталья Викторовна и Шаруненко Галина Оганезовна.

Активное участие в организации и проведении Донорских Акций приняли сотрудники туристической организации Mriya Resort. Неоднократно служба безопасности с командами организовывали приезд бригады военно-морского клинического госпиталя города Севастополь в отель. За ноябрь, декабрь 2023 года, февраль, март и май 2024 года 900 сотрудников сдали кровь. Было получено 369 литров крови.

За активное участие в донорском движении команда Mriya Resort получила благодарность от ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России.

Кроме того, Благодарственные письма вручены Фуга Сергю — ведущему проектного менеджера Департамента информационных технологий; Федоренко Николаю — старшему батлер Департамента номерного фонда и транспорта; Любич Ольге — директору по внутреннему аудиту; Маншина Сергею — контролеру по безопасности Службы по обслуживанию базы «Элегия»; Богуславской Дарье — администратору Департамента медицины и оздоровления.

С Всемирным днём донора ялтинцев поздравил заместитель директора Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Центр крови» Антон Скоромный.

За активное участие в организации мероприятий по развитию донорства в муниципальном образовании Благодарственные письма Центра крови РК были вручены: Главе муниципального образования Константину Шимановскому, начальнику Управления культуры Ирине Гришко, директору Ялтинской централизованной клубной системе Лилии Кан, заместителю директора МБУК «ЯЦКС» Екатерине Дёминой, командиру войсковой части 6919 национальной гвардии Российской Федерации Эдуарду Гобозову, директору Ливадийского дворца-музея Ларисе Декушевой, председателю МО ГО ДОСААФ России по г. Ялта Владимиру Бабко.

Подарком для всех присутствующих стало выступление народной студии эстрадного вокала филиала «Ялтинский центр культуры» МБУК «ЯЦКС» руководитель коллектива Хатидже Эюпова.

источник: по информации Екатерины Дёминой, Ялтинский городской совет