Ялтинцы отправили на фронт 58-й автомобиль

Вместе с автомобилем традиционно отправлена гуманитарная помощь, стройматериалы, средства радиоэлектронной борьбы, дрон-детекторы и медикаменты. В настоящее время команда «Z гаража» работает над подготовкой «буханки» для подразделения на Донецком направлении.

Сложные работы по резке, сварке и вырезанию элементов на ВАЗ-2104 выполнил наш волонтёр-конструктор Виктор Суслов, известный также сборкой уникальных гусеничных радиоуправляемых платформ, — подчеркнул руководитель проекта «Z гараж» Григорий Курочкин. Не перестаю от души благодарить наших незаменимых людей с добрейшими сердцами: команду «Z гараж» и руководителя проекта Григория Курочкина, основателя и руководителя Благотворительного Фонда «Боевое Братство «Ялта-Юг» Александра Кравченко, волонтёра-конструктора Виктора Суслова, а также причастных ялтинцев!, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Сейчас востребованы средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, автомобили и запчасти к ним. Информация о сборе необходимого для фронта доступна на канале: https://max.ru/join/IrEC-iOYKfJjr5ZX9J_gzj0WIdwILpoSq8DUkuOx1Ac

источник: пресс-служба администрации Ялты