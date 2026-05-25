Ялтинцы отправили на фронт 58-й автомобиль

Волонтёры проекта «Z гараж» при поддержке Благотворительного Фонда «Боевое Братство «Ялта-Юг» завершили работы по ремонту и усилению очередного автомобиля. ВАЗ-2104 специально модернизирован по заказу и чертежам бойцов для нужд мобильной огневой группы — прошел полную техническую подготовку. Особенность автомобиля — наличие поворотной турели, работающей в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Конструкция предназначена для крепления пулемёта и эффективной борьбы с БПЛА, в том числе с дронами, несущими боевую часть. Помимо установки турели, волонтёры отремонтировали двигатель, подвеску, заменили резину, настроили систему зажигания, топливную систему и тормоза. Внутреннее пространство полностью обновлено, усилен кузов, платформа удлинена таким образом, чтобы могли разместиться два бойца и один оператор сзади. На крышу установлено дополнительное освещение.
Вместе с автомобилем традиционно отправлена гуманитарная помощь, стройматериалы, средства радиоэлектронной борьбы, дрон-детекторы и медикаменты. В настоящее время команда «Z гаража» работает над подготовкой «буханки» для подразделения на Донецком направлении.
Сложные работы по резке, сварке и вырезанию элементов на ВАЗ-2104 выполнил наш волонтёр-конструктор Виктор Суслов, известный также сборкой уникальных гусеничных радиоуправляемых платформ, — подчеркнул руководитель проекта «Z гараж» Григорий Курочкин.
Не перестаю от души благодарить наших незаменимых людей с добрейшими сердцами: команду «Z гараж» и руководителя проекта Григория Курочкина, основателя и руководителя Благотворительного Фонда «Боевое Братство «Ялта-Юг» Александра Кравченко, волонтёра-конструктора Виктора Суслова, а также причастных ялтинцев!, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Сейчас востребованы средства РЭБ и радиоэлектронной разведки, автомобили и запчасти к ним. Информация о сборе необходимого для фронта доступна на канале: https://max.ru/join/IrEC-iOYKfJjr5ZX9J_gzj0WIdwILpoSq8DUkuOx1Ac
источник: пресс-служба администрации Ялты
С тегами: Крым и Донбасс
