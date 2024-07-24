Ялтинцы отправили в зону СВО партию ударных дронов

Отправляем на фронт большую партию ударных «птичек». Они уедут на Запорожский фронт. Передал их для наших бойцов через моего помощника Александра Кравченко непосредственно представитель завода-изготовителя, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам главы администрации Ялты, подобные дроны неоднократно успешно проявляли себя в зоне СВО, выполняли боевые задачи и помогали нашим бойцам приближать Победу.

Янина Павленко также поблагодарила всех причастных и для желающих присоединиться опубликовала ссылку на информацию о том как можно помочь нашим ребятам https://yalta.rk.gov.ru/articles/7f1c1b5d-7d33-45ff-9798-aa928b7f5f6e

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта