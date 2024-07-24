Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялтинцы отправили в зону СВО партию ударных дронов
актуально в республике
Ялтинцы отправили в зону СВО партию ударных дронов

Ялтинцы отправили в зону СВО партию ударных дронов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:50 24.07.2024

По просьбам защитников ударные дроны направлены на Запорожское направление.

Отправляем на фронт большую партию ударных «птичек». Они уедут на Запорожский фронт. Передал их для наших бойцов через моего помощника Александра Кравченко непосредственно представитель завода-изготовителя, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам главы администрации Ялты, подобные дроны неоднократно успешно проявляли себя в зоне СВО, выполняли боевые задачи и помогали нашим бойцам приближать Победу.

Узнайте больше:  В Севастополе ранним утром уничтожили безэкипажный катер

Ялтинцы отправили в зону СВО партию ударных дронов Ялтинцы отправили в зону СВО партию ударных дронов

Янина Павленко также поблагодарила всех причастных и для желающих присоединиться опубликовала ссылку на информацию о том как можно помочь нашим ребятам  https://yalta.rk.gov.ru/articles/7f1c1b5d-7d33-45ff-9798-aa928b7f5f6e

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.