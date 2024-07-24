Ялтинцы отправили в зону СВО партию ударных дронов

По просьбам защитников ударные дроны направлены на Запорожское направление.
Отправляем на фронт большую партию ударных «птичек». Они уедут на Запорожский фронт. Передал их для наших бойцов через моего помощника Александра Кравченко непосредственно представитель завода-изготовителя, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
По словам главы администрации Ялты, подобные дроны неоднократно успешно проявляли себя в зоне СВО, выполняли боевые задачи и помогали нашим бойцам приближать Победу.
Янина Павленко также поблагодарила всех причастных и для желающих присоединиться опубликовала ссылку на информацию о том как можно помочь нашим ребятам https://yalta.rk.gov.ru/articles/7f1c1b5d-7d33-45ff-9798-aa928b7f5f6e
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Донбасс
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс