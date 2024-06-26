Ялтинцы сдают кровь для пострадавших при ракетной атаке на Севастополь

С 20 по 28 июня в ГБУЗ «Центр крови» г. Ялта по инициативе футбольного клуба «Рубин Ялта» в рамках Всероссийской акции-конкурса «Семейный код донора» приуроченного к Году семьи проходит Донорская акция по сдачи крови и популяризации донорства. Руководство команды и сам футбольный коллектив пользуясь авторитетом у болельщиков обратились к ним на стадионе «Авангард» и в социальных сетях с призывом совершить благородный и необходимый поступок – сдать кровь!

В наше время, такие акции не просто хорошее дело, но и жизненная необходимость для большого количества наших людей, которые каждый день встречаются лицом к лицу со смертью. Для того, чтобы сдать кровь нужно лишь отсутствие противопоказаний и немного вашего свободного времени, — отмечает Президент футбольного клуба Кирилл Шапошников.

25 июня поддержать донорскую акцию, поблагодарить доноров за сдачу крови, медицинских работников за благородный труд приехал Глава муниципального образования городской округ Ялта – Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский и глава Администрации города Ялта Янина Павленко.

Особенно актуальны донорские акции в свете последних событий, когда в городе Севастополе произошла страшная бесчеловечная трагедия. В больнице находится десятки пострадавших от ракетной атаки. Среди них есть те, кто нуждается в переливании крови, — говорит Константин Валентинович. — В акции принимают участие неравнодушные Ялтинцы, для которых донорство стало призванием души. Вместе мы уже прошли не одно испытание. Уверен, сообща мы преодолеем все трудности, возникающие на нашем пути. Благодарю всех доноров за спасение жизни и здоровья других людей.

В этот день к сдаче крови присоединилась глава Администрации города Ялта Янина Павленко:

Несложная процедура, всего десять минут личного времени – и можно спасти чью-то жизнь. Сдать 450 миллилитров крови, именно столько берут за одну донацию, в силах практически каждому. Ради тех, кто попал в беду. Трагедия в Севастополе где пострадали от ракетной атаки десятки людей, ещё раз напомнила, как важно сегодня держаться всем вместе и поддерживать друг друга. И донорство – именно тот путь помощи, который доступен многим.

В этот день кровь сдали 48 человек, среди которых представители Следственного отдела по городу Ялта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, военнослужащие войсковой части 6919 национальной гвардии Российской Федерации, городского совета и неравнодушные граждане.

Присоединиться к мероприятию и добровольно сдать кровь на станции переливания (филиал ГБУЗ РК «Центр крови») по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, д.14, могут все желающие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС. Возраст доноров – от 18 лет. Телефоны для справок: +7-978-917-20-21; 23-50-95; 23-50-28.

Сдавая кровь вы спасаете жизни!

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