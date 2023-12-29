Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз»
актуально в республике
Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз»

Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:32 29.12.2023

К новогодним праздникам в зону СВО доставлены сладкие подарки и цитрусовые:

Какой Новый год без аромата цитрусовых и сладких подарков? Доставили нашим защитникам конфетно-витаминный груз — подарок от администрации и городского совета. А с ним — военное снаряжение, газовые плитки и баллончики, блиндажные свечи и детские письма, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.  

Отдельно она отметила детей за письма с пожеланиями, воспитанников военно-патриотических клубов за изготовленные своими руками свечи и команду Боевого братства «Ялта-Юг» за очередную доставку помощи.

И пусть в преддверии самого чудесного праздника наших защитников согреют любовь и поддержка ялтинцев, — подчеркивает Янина Павленко. 

Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз» Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз» Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз» Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз» Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз»

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.