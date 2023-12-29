Ялтинцы собрали для участников СВО «конфетно-витаминный груз»

К новогодним праздникам в зону СВО доставлены сладкие подарки и цитрусовые:
Какой Новый год без аромата цитрусовых и сладких подарков? Доставили нашим защитникам конфетно-витаминный груз — подарок от администрации и городского совета. А с ним — военное снаряжение, газовые плитки и баллончики, блиндажные свечи и детские письма, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.
Отдельно она отметила детей за письма с пожеланиями, воспитанников военно-патриотических клубов за изготовленные своими руками свечи и команду Боевого братства «Ялта-Юг» за очередную доставку помощи.
И пусть в преддверии самого чудесного праздника наших защитников согреют любовь и поддержка ялтинцев, — подчеркивает Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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