Ялтинцы выбирают территорию под благоустройство в 2026 году

Голосование продлится до 12 июня и его результаты, и соответственно, победитель зависят исключительно от активности самих ялтинцев. Принять участие в выборе понравившейся территории можно как самостоятельно — на платформе Госуслуги.Решаем вместе, так и с помощью волонтёров. Принять участие могут жители России старше 14 лет, регистрация на платформе «Госуслуги» — обязательна.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта