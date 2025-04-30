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Ялтинцы выбирают территорию под благоустройство в 2026 году

Ялтинцы выбирают территорию под благоустройство в 2026 году

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 15:58 30.04.2025

По данным на утро, 30 сентября в Ежегодном Всероссийском онлайн голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», расположенных на территории муниципального образования городской округ Ялта приняли участие свыше трёх тысяч двухсот человек. Наибольшее количество граждан отдали свои голоса за парк «Ясная Поляна» в Гаспре — 1452 голоса, следом идёт Сквер Победы на границе Ялты  и Массандры — 996  голосов, следом идут Пионерский парк в Алупке — 454 голоса, сквер Батурина в Ялте — 198 голосов, и Сквер на ул. Володарского в Ялте — 191 голос.

Голосование продлится до 12 июня и его результаты, и соответственно, победитель зависят исключительно от активности самих ялтинцев. Принять участие в выборе понравившейся территории можно как самостоятельно —  на платформе Госуслуги.Решаем вместетак и с помощью волонтёров. Принять участие могут жители России старше 14 лет, регистрация на платформе «Госуслуги» — обязательна.

Узнайте больше:  Симферополь выбирает общественную территорию для благоустройства

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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