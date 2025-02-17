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Ялту непогода накрыла "с головой" - поваленные деревья и перебои с транспортом
фото: © Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Ялту непогода накрыла «с головой» — поваленные деревья и перебои с транспортом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:43 17.02.2025

В Ялте из-за прошедшего ночью снегопада затруднено движение на ряде улиц, также могут иметь место сбои в работе общественного транспорта. Об этом сообщает глава администрации города города Янина Павленко.

Погодные условия непростые – выпало почти 20 мм осадков, температура остается минусовой. В настоящее время затруднено движение по улицам Ореховая, Красноармейская, Стахановская, нескольким улицам Гурзуфа. По всем адресам направлена техника для повторной обработки… Общественный транспорт может работать со сбоями, — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Павленко, в обработке и расчистке дорог в Ялте задействованы 15 единиц техники. Уже использовали более 400 тонн реагентов. С ночи дворники вручную обрабатывают основные пешеходные маршруты с упором на лестницы и спуски. Работы продолжаются, добавила она и призвала жителей Ялты сообщать адреса, где требуется расчистка.

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Кроме того, поступают сообщения о поваленных деревьях и оборванных проводах. Обращения находятся в работе, проинформировала глава администрации.

Павленко также напомнила, что в связи с непогодой решение о посещении детьми школ принимают родители. Образовательный процесс будет организован, но отсутствие ребенка не будет считаться прогулом, уточнила она.

Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.

Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта.

источник: РИА Новости Крым

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