Ялту с рабочим визитом посетил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк

На 8 объектах уже выполняются строительные работы, которые будут проведены в два этапа, исходя из приоритетности с учетом посещаемости пляжных территорий. Работы проводятся по согласованному с санаторными учреждениями и муниципалитетом графику, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, в этом году планируется привести в порядок 26 объектов в городских округах Ялта и Алушта, а также в Николаевском сельском поселении Симферопольского района.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров