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Ялту с рабочим визитом посетил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк
фото: пресс-служба Председателя Совета министров

Ялту с рабочим визитом посетил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:15 16.05.2024

В Ялте премьер-министр РК Юрий Гоцанюк совместно с Главой администрации Ялты Яниной Петровной Павленко и Министром жилищной политики и государственного строительного надзора Никитой Сергеевичем Тарасовым проинспектировали ход работ по восстановлению берегоукрепительных сооружений, пострадавших от стихии в ноябре прошлого года.

На 8 объектах уже выполняются строительные работы, которые будут проведены в два этапа, исходя из приоритетности с учетом посещаемости пляжных территорий. Работы проводятся по согласованному с санаторными учреждениями и муниципалитетом графику, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, в этом году планируется привести в порядок 26 объектов в городских округах Ялта и Алушта, а также в Николаевском сельском поселении Симферопольского района.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров

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