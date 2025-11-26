Ялту украшают к зимним праздникам

Главная особенность – ель устойчива к неблагоприятным погодным условиям, в том числе сильному ветру. Цветовая гамма шаров – красная и золотая. Старая ёлочка героически отстояла несколько сезонов, пережила прошлогоднюю бурю и, к сожалению, уже не подлежит монтажу, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Алексея Верёвочкина.

Глава администрации Ялты Янина Павленко подчеркивает, что также планируется установить коридор со звёздным небом, домик Деда Мороза, ёлки – у квадратного фонтана, на площади Советской и у входа на Приморский пляж.

Также ждем прибытия ещё нескольких световых инсталляций, которые поставим не только на набережной. Полностью украшение Большой Ялты завершим к середине декабря. А 19 числа, в День Святого Николая, торжественно зажжем новогодние огни на главной ёлке и дадим старт праздничным гуляниям, — сообщила Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта