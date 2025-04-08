Ямочный ремонт на улицах Симферополя должны завершить к маю

По словам Сергея Аксёнова, важной задачей на сегодняшний день остается проведение мероприятий по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети республики. Данными вопросами занимается непосредственно ГУП РК «Крымавтодор».

Глава Крыма напомнил, что все грунтовые дороги в границах муниципальных образований должны быть грейдированы и отсыпаны щебнем. При этом важно использовать щебень высокого качества, чтобы минимизировать образование пыли.

Сергей Аксёнов сообщил, что в республике остается порядка 2 тыс. километров дорог с изношенным асфальтовым покрытием, которое не ремонтировалось 10–15 лет.

Степень износа достаточно высокая, поэтому ямочного ремонта на данных участках будет объективно недостаточно. К сожалению, сейчас починить абсолютно все дороги не представляется возможным. В связи с этим в течение одного месяца главы администраций муниципальных образований совместно с представителями «Крымавтодора» должны проехать по этим дорогам и переговорить с гражданами. Для обеспечения проезжаемости предлагается внести изменения в технический паспорт дорог, чтобы привести полотно в порядок за счет холодного покрытия или отсыпки щебнем. В случае если граждане откажутся от такой меры, они должны понимать, что с ремонтом асфальта придется подождать несколько лет, – заявил Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов уделил внимание вопросу ямочного ремонта. По поручению Главы республики на всех улицах города Симферополя данные работы должны быть завершены до 1 мая.

Работа должна вестись на самом высоком уровне. Все дороги должны соответствовать существующим стандартам. В целом до августа ямочным ремонтом должны быть охвачены все дороги республики. За это время необходимо достичь определенного показателя: после обнаружения ямы на ее ликвидацию должно отводиться не более двух недель. Еженедельно представители «Крымавтодора» должны проводить ревизию всех дорог в пределах своих зон ответственности, – поставил задачу Глава республики.

Также филиал «Симферопольское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» ГУП РК «Крымавтодор» совместно с ГУП РК «Вода Крыма» до 1 мая должен завершить в Симферополе работы по поднятию канализационных и водопроводных люков на один уровень с поверхностью проезжей части.

Помимо этого, Сергей Аксёнов подчеркнул, что в преддверии курортного сезона совместно с силовыми ведомствами проводится работа для обеспечения требуемой пропускной способности Крымского моста. «Несмотря на рост турпотока в летнее время, передвижение легкового транспорта должно оставаться комфортным. В том числе будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры, – отметил Глава Крыма.

Директор ГУП РК «Крымавтодор» Максим Демин добавил, что жители Крыма могут обращаться с жалобами и предложениями по содержанию улично-дорожной сети по круглосуточной горячей телефонной линии ГУП РК «Крымавтодор»: +7-978-188-88-00. Все обращения, связанные с проведением ямочного ремонта, нанесением разметки, установкой дорожных знаков, заменой остановочных павильонов и другим, рассматриваются как лично Максимом Деминым, так и руководителями филиалов предприятия на местах.

В мероприятии приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым