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Ямочный ремонт улиц Симферополя специалисты должны провести в течение 3 месяцев
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Ямочный ремонт улиц Симферополя специалисты должны провести в течение 3 месяцев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:12 17.04.2024

В ходе рабочего выезда в город Симферополь Глава Республики Крым Сергей Аксёнов за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети подверг критике администрацию муниципалитета и ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Так, Глава республики осмотрел проспект Кирова, улицы Козлова, Крылова, Русскую, Севастопольскую, Чехова и другие, по которым проходит основной поток движения общественного транспорта. И остался недоволен:

Считаю, что ямочный ремонт выполняется некачественно, канализационные люки на многих участках просели. Это может создавать опасность для движения транспорта, — заявил Сергей Аксёнов. 

Глава республики дал поручение руководству администрации Симферополя совместно со Службой автомобильных дорог РК усилить контроль содержания улично-дорожной сети города.

Контроль должен производиться на постоянной основе. Ответственные службы должны вырабатывать технологии по ямочному ремонту асфальтового покрытия, по грейдированию грунтовых дорог. Данные работы должны проводиться оперативно. Техники и средств для этих целей достаточно, – отмечает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов поставил задачу перед администрацией города и Службой автомобильных дорог РК определить приоритетность выполнения ямочного ремонта улиц и произвести его в течение трех месяцев. Работа по грейдированию дорог должна быть завершена в течение двух месяцев.

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Руководитель Службы автомобильных дорог РК Максим Тарасов проинформировал, что на сегодняшний день работа по грейдированию грунтовых дорог Симферополя выполнена на более чем 50 %.

Эти работы планируется завершить до 1 июня. Ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия картами и замена верхнего слоя покрытия на городских дорогах будут выполнены к 1 августа, – пообещал руководитель Службы автомобильных дорог РК.

В общей сложности планируется отремонтировать 190 тыс. кв. метров асфальтированных дорог.

По словам главы администрации города Симферополя Михаила Афанасьева, поднятие канализационных и водопроводных люков, водоприемников для ливневой канализации будет произведено в ближайшее время.

Мы провели полную инвентаризацию дорожного покрытия, определили точки, на которых требуется принять меры. Сейчас в приоритете улицы, по которым движется общественный транспорт, – сообщил глава администрации города.

В выездной работе принял участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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