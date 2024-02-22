Ямочный ремонт в Симферополе. На каких улицах уже поработали дорожники, на каких работают

С наступлением благоприятной погоды профильные службы приступили к ремонту дорог в Симферополе. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
Благодаря совместной работе МБУ «Город» и ГУП РК «Крымавтодор» на сегодняшний день ремонтные работы проведены на улицах Генерала Попова, Гаспринского, Караманова, Павленко, Батурина, Футболистов, Севастопольская и других, — рассказал он.
Кроме того, завершено обследование улиц с гравийным покрытием, где в ближайшее время начнутся работы по грейдированию и подсыпке проезжей части.
Также, бригадами Муниципального бюджетного учреждения «Город» в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети будут восстановлены элементы ливневой канализации и отремонтированы горловины ливнеприемных решеток на улицах Симферополя.
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С тегами: ремонт дорог