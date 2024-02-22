Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Ямочный ремонт в Симферополе. На каких улицах уже поработали дорожники, на каких работают
актуально в республике
Ямочный ремонт в Симферополе. На каких улицах уже поработали дорожники, на каких работают

Ямочный ремонт в Симферополе. На каких улицах уже поработали дорожники, на каких работают

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:01 22.02.2024

С наступлением благоприятной погоды профильные службы приступили к ремонту дорог в Симферополе. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.

Благодаря совместной работе МБУ «Город» и ГУП РК «Крымавтодор» на сегодняшний день ремонтные работы проведены на улицах Генерала Попова, Гаспринского, Караманова, Павленко, Батурина, Футболистов, Севастопольская и других, — рассказал он.

Ямочный ремонт в Симферополе. На каких улицах уже поработали дорожники, на каких работают

Кроме того, завершено обследование улиц с гравийным покрытием, где в ближайшее время начнутся работы по грейдированию и подсыпке проезжей части.

Узнайте больше:  Бдительность и еще раз бдительность! Не исключены попытки ударов врага по Крыму и кораблям ЧФ

Также, бригадами Муниципального бюджетного учреждения «Город» в рамках работ по содержанию улично-дорожной сети будут восстановлены элементы ливневой канализации и отремонтированы горловины ливнеприемных решеток на улицах Симферополя.

Ямочный ремонт в Симферополе. На каких улицах уже поработали дорожники, на каких работают

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ремонт дорог

Комментарии для сайта Cackle
ремонт дорог
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.