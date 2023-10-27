Ярмарка, мастер-классы и даже модный показ! И все это в… пещере «Таврида»  

В эти выходные (28-29 октября) на территории спелео-палеонтологического комплекса «Пещера «Таврида» под Белогорском пройдёт слёт креативных индустрий «Крым PRO красоту». Посетителей ждёт насыщенная программа: двухдневная ярмарка, мастер-классы, модный показ, концерт и многое другое.
Как сообщает Туристический портал Крыма, на протяжении двух дней активности для гостей запланированы с 11:00 до 18:00.
28 октября программа начнётся с открытия ярмарки, после чего в 11:30 состоится презентация благотворительного проекта «Рисуем добро!», направленного на обучение рисованию детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 12:00 гостям ярмарки представят продукты местных производителей и блюда по крымским рецептам.
В 13:00 запланирован круглый стол «Региональный культурный код в креативных индустриях. Кейс Республики Крым».
В 14:00 зрители увидят модный показ «Крым PRO красоту».
В 15:30 для студентов, начинающих дизайнеров и модельеров, представителей бьюти-индустрии будет организована сессия вопросов и ответов экспертов сообщества креативных индустрий.
В 16:00 перед собравшимися выступит крымская рок-группа «Behind».
Весь день на территории будут работать точки питания, пройдут различные мастер-классы. Запланированы они и 29 октября, как и презентация крымских сувениров ручной работы и ремесленных товаров на ярмарке с 11:00 до 18:00.
Посетить все активности выходных на территории научного спелео-палеонтологического комплекса можно бесплатно. При этом посещение пещеры «Таврида» – по действующим тарифам.
Адрес: Белогорский район, пгт Зуя.
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