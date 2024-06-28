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Ярмарки на ЮБК: где и когда
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ярмарки на ЮБК: где и когда

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 14:04 28.06.2024

Ярмарки на ЮБК традиционно пройдут в субботу и воскресенье:

В субботу, 29 июня:

Ялта – ул. Руданского, 3, ул. Игнатенко, 2, ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40, Суворовская, 15 и ул. Свердлова, 47-51

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22

Гурзуф – ул. 60 лет СССР, 18

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24

Отрадное – ул. Отрадная, 3

В воскресенье, 30 июня:

Ялта – ул. Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Халтурина, 33-35, ул. Найденова, 16/2 и ул. Ореховая, 32А

Алупка – ул. Ленина, 29

Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)

Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Симеиз – ул. Советская, 46

Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24

Даниловка – ул. Лесная, 7

Высокогорное – ул. Лесная, 12

Отрадное – ул. Отрадная, 3

✔️ Режим работы: с 07:00 до 16:00

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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