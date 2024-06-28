Ярмарки на ЮБК: где и когда

Ярмарки на ЮБК традиционно пройдут в субботу и воскресенье:
В субботу, 29 июня:
Ялта – ул. Руданского, 3, ул. Игнатенко, 2, ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40, Суворовская, 15 и ул. Свердлова, 47-51
Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22
Гурзуф – ул. 60 лет СССР, 18
Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
Отрадное – ул. Отрадная, 3
В воскресенье, 30 июня:
Ялта – ул. Кривошты, 2, ул. Свердлова, 47-51, ул. Халтурина, 33-35, ул. Найденова, 16/2 и ул. Ореховая, 32А
Алупка – ул. Ленина, 29
Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)
Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
Симеиз – ул. Советская, 46
Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11
Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
Даниловка – ул. Лесная, 7
Высокогорное – ул. Лесная, 12
Отрадное – ул. Отрадная, 3
✔️ Режим работы: с 07:00 до 16:00
источник: пресс-служба администрации Ялты
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