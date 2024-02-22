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Ярмарки на ЮБК: когда и где?
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ярмарки на ЮБК: когда и где?

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 21:20 22.02.2024

Ярмарки на ЮБК состоятся в пятницу, субботу и воскресенье. Торговые площадки будут расположены по адресам:

в пятницу, 23 февраля:

  • Ялта – ул. Ореховая, 32А, ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69 и Кривошты, 2
  • Массандра – ул. Стахановская, 17
  • Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
  • Отрадное – ул. Отрадная, 3

в субботу, 24 февраля:

  • Ялта – ул. Киевская, в районе остановки «5-й квартал», ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40 и ул. Свердлова, 47-51
  • Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
  • Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22
  • Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
  • Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
  • Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
  • Отрадное – ул. Отрадная, 3

в воскресенье, 25 февраля:

  • Ялта – ул. Найденова, 16/2 и ул. Свердлова, 47-51
  • Алупка – ул. Ленина, 29
  • Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)
  • Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
  • Симеиз – ул. Советская, 46
  • Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11
  • Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
  • Даниловка – ул. Лесная, 7
  • Высокогорное – ул. Лесная, 12

в понедельник, 26 февраля:

  • Ялта – ул. Блюхера, 40

во вторник, 27 февраля:

  • Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69
  • Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27

в среду, 28 февраля:

  • Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Кривошты, 2 и ул. Найденова, 16/2
  • Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
  • Гурзуф – ул. Артековская, 12
  • Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11
  • Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
  • Береговое – ул. Кипарисная, 39

в четверг, 29 февраля:

  • Ялта – ул. Блюхера, 40

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