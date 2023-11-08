Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Цены в Крыму | Ярмарки в Крыму – это хорошо, а вот завышение цен на них – плохо
актуально в республике
Ярмарки в у – это хорошо, а вот завышение цен на них – плохо
Фото: страница ВКонтакте И.Мезавцовой

Ярмарки в Крыму – это хорошо, а вот завышение цен на них – плохо

Опубликовал: CrimeaPRESS в Цены в Крыму 13:40 08.11.2023

В Симферополе прошли сельскохозяйственные ярмарки. Сельхозтоваропроизводители привезли на них более 60 тонн свежей продукции. Следующие ярмарки в крымской столице запланированы на 11 и 18 ноября.

По информации министерства промышленной политики РК, продолжаются выездные мониторинги ценовой ситуации и соблюдения правил торговли в объектах торговли различных форматов. О некоторых результатах, в частности, о завышении цен сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По его информации, в ходе мониторинга в Феодосии было обследовано 29 предприятий розничной торговли в Феодосии и поселке Коктебель. В ходе проведенного мониторинга на рынке «Крымский» выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен. Также на рынке отсутствовали социальные лавки.

В ходе мониторинга в Сакском районе обследовали 7 объектов торговли в селе Крымское. Отмечено превышение рекомендуемых цен на сахар-песок до 20% и овощи борщевого набора — на 14%.

В ходе мониторинга в Красногвардейском районе было обследовано 18 объектов торговли различных форматов в пгт. Октябрьское, пгт. Красногвардейское, с. Амурское, с. Полтавка, с. Петровка. Зафиксировано превышение рекомендуемых цен на овощи борщевого набора в среднем до 20%.

При мониторинге ценовой ситуации в Белогорске было обследовано 10 магазинов сетевой и несетевой розницы и продовольственный рынок. Цены на объектах торговли соответствовали рекомендуемым.

С субъектами хозяйствования, в деятельности которых выявлены факты превышения цен, проведена разъяснительная работа о недопущении установления экономически необоснованных цен, обязательном соблюдении правил торговли и обеспечении наличия ценников на товары. Данная работа министерства промышленной политики Республики Крым по проведению мониторинга ценовой ситуации будет продолжена, — подытожил Юрий Гоцанюк.

Ярмарки в Крыму – это хорошо, а вот завышение цен на них – плохо

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: цены в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
цены в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.