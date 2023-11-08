Ярмарки в Крыму – это хорошо, а вот завышение цен на них – плохо

В Симферополе прошли сельскохозяйственные ярмарки. Сельхозтоваропроизводители привезли на них более 60 тонн свежей продукции. Следующие ярмарки в крымской столице запланированы на 11 и 18 ноября.

По информации министерства промышленной политики РК, продолжаются выездные мониторинги ценовой ситуации и соблюдения правил торговли в объектах торговли различных форматов. О некоторых результатах, в частности, о завышении цен сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По его информации, в ходе мониторинга в Феодосии было обследовано 29 предприятий розничной торговли в Феодосии и поселке Коктебель. В ходе проведенного мониторинга на рынке «Крымский» выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен. Также на рынке отсутствовали социальные лавки.

В ходе мониторинга в Сакском районе обследовали 7 объектов торговли в селе Крымское. Отмечено превышение рекомендуемых цен на сахар-песок до 20% и овощи борщевого набора — на 14%.

В ходе мониторинга в Красногвардейском районе было обследовано 18 объектов торговли различных форматов в пгт. Октябрьское, пгт. Красногвардейское, с. Амурское, с. Полтавка, с. Петровка. Зафиксировано превышение рекомендуемых цен на овощи борщевого набора в среднем до 20%.

При мониторинге ценовой ситуации в Белогорске было обследовано 10 магазинов сетевой и несетевой розницы и продовольственный рынок. Цены на объектах торговли соответствовали рекомендуемым.

С субъектами хозяйствования, в деятельности которых выявлены факты превышения цен, проведена разъяснительная работа о недопущении установления экономически необоснованных цен, обязательном соблюдении правил торговли и обеспечении наличия ценников на товары. Данная работа министерства промышленной политики Республики Крым по проведению мониторинга ценовой ситуации будет продолжена, — подытожил Юрий Гоцанюк.