Ёлка в цирке! В Крыму стартовало главное новогоднее представление для детей

В Крыму стартовало главное новогоднее представление для детей – «Ёлка в цирке». Заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская от имени Главы Республики Крым Сергея Аксёнова поздравила детей-участников правительственной елки с наступающим Новым годом.

Ежегодно, с 2014 года бесплатное представление проходит под патронатом Главы РК Сергея Аксёнова. В преддверии праздника артистами Симферопольского государственного цирка им. Б. Тезикова цирка подготовлено волшебное, новогоднее представление.

Дорогие ребята! От имени Главы Республики Крым Сергея Аксёнова поздравляю вас с замечательным праздником – наступающим Новым годом! Новый год – это долгожданный праздник, который ассоциируется с радостью и верой в чудеса. Пусть сегодняшнее выступление принесет вам много незабываемых впечатлений и останется в вашей памяти на долгие годы. От всей души хочу поздравить вас с Новым годом и пожелать всего самого доброго. Пусть наступающий 2024 год наполнит ваши сердца счастьем, вас всегда окружает забота, внимание и любовь. Мечтайте, ставьте перед собой новые цели, верьте в себя и свои силы. У вас всё получится! С Новым годом! — обратилась к ребятам Елена Романовская.

Участниками первого представления — правительственной елки стали 1 180 детей из малообеспеченных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными физическими возможностями, дети участников специальной военной операции.

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.