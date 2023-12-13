Ёлочные базары в Симферополе. Адреса и цены

В Симферополе открылись точки реализации новогодней хвойной продукции – ёлочные базары.

Традиционно ёлочные базары открываются на территории города со второй половины декабря и работают до 31 декабря включительно. Точки реализации новогодних деревьев оборудованы всеми необходимыми документами и инвентарём. В этом году ёлочные изделия привезены с Пензы, Кировской области, Челябинска и Республики Башкортостан, — рассказали в администрации крымской столицы.