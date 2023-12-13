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Ёлочные базары в Симферополе. Адреса и цены

Ёлочные базары в Симферополе. Адреса и цены

Опубликовал: CrimeaPRESS в Торговля в Крыму 13:20 13.12.2023

В Симферополе открылись точки реализации новогодней хвойной продукции – ёлочные базары.

Традиционно ёлочные базары открываются на территории города со второй половины декабря и работают до 31 декабря включительно. Точки реализации новогодних деревьев оборудованы всеми необходимыми документами и инвентарём. В этом году ёлочные изделия привезены с Пензы, Кировской области, Челябинска и Республики Башкортостан, — рассказали в администрации крымской столицы.

Новогоднюю ёлку (сосенку) по цене от 1 тысячи рублей за метр можно по следующим адресам:

— улица Севастопольская, 22/улица Самокиша;

— улица Севастопольская, 29;

— улица Ракетная, 17;

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— улица 60 лет Октября, 18А;

— улица Тепличная/улица Бородина, 22;

— улица Маршала Жукова, 15;

— улица Бородина, 1;

— проспект Победы, 3;

— улица Лермонтова, 16;

— улица Севастопольская, 70-а/2;

— улица Киевская, 114;

— улица Киевская, 24;

— проспект Победы, 64Б;

— улица Героев Сталинграда (у дома №3);

— улица Беспалова, 49-б;

— улица Турецкая, 32;

— микрорайон Каменка, в районе остановки №1;

— улица Гурзуфская, 3/1;

— улица Киевская, 123;

— улица Беспалова/улица Рылеева, 2;

— бульвар Ленина, 2.

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