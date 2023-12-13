Ёлочные базары в Симферополе. Адреса и цены

В Симферополе открылись точки реализации новогодней хвойной продукции – ёлочные базары.
Традиционно ёлочные базары открываются на территории города со второй половины декабря и работают до 31 декабря включительно. Точки реализации новогодних деревьев оборудованы всеми необходимыми документами и инвентарём. В этом году ёлочные изделия привезены с Пензы, Кировской области, Челябинска и Республики Башкортостан, — рассказали в администрации крымской столицы.
Новогоднюю ёлку (сосенку) по цене от 1 тысячи рублей за метр можно по следующим адресам:
— улица Севастопольская, 22/улица Самокиша;
— улица Севастопольская, 29;
— улица Ракетная, 17;
— улица 60 лет Октября, 18А;
— улица Тепличная/улица Бородина, 22;
— улица Маршала Жукова, 15;
— улица Бородина, 1;
— проспект Победы, 3;
— улица Лермонтова, 16;
— улица Севастопольская, 70-а/2;
— улица Киевская, 114;
— улица Киевская, 24;
— проспект Победы, 64Б;
— улица Героев Сталинграда (у дома №3);
— улица Беспалова, 49-б;
— улица Турецкая, 32;
— микрорайон Каменка, в районе остановки №1;
— улица Гурзуфская, 3/1;
— улица Киевская, 123;
— улица Беспалова/улица Рылеева, 2;
— бульвар Ленина, 2.
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