YouTube стал инструментом в антироссийской информационной войне

Запад дозирует информацию и ограничивает своим гражданам доступ к российским СМИ. Новости фильтруются, а иная точка зрения, по мнению зарубежных медиамагнатов, не имеет права на существование. Зачем давать своему неискушенному зрителю пищу для размышления, отягощать его ум сопоставлениями. Пусть любуется предоставленной картинкой и внимает выводам высокопоставленных чиновников ЕС, генералов НАТО. Зато те пользователи, кто зарегистрирован в России, должны поглощать заказанную Киевом политическую рекламу и проплаченные, сфабрикованные сюжеты.

Предпринимаемые Европой и США меры практически не позволяют иностранному зрителю ознакомиться с позицией нашей страны в социальных сетях. Как только администраторы YouTube заметили повышенный интерес к телеканалу «Крым 24» со стороны аудитории Украины и других стран, моментально заблокировали его на видеохостинге.

В общей сложности Роскомнадзор зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских независимых журналистов и СМИ с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград» и общероссийских: «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости». Заблокированными также остаются страницы просветительских кинопроектов «РЖЕВ. 500 дней в огне» и «Крым. Путь на Родину».

Телерадиокомпания «Крым» еще до этой информационной, санкционной войны столкнулась с хамским, пиратским поведением американских сервисов. У нас неоднократно блокировали в Instagram, несколько лет назад заблокировали канал «Крым 24» на YouTube. Уже тогда было очевидно, что YouTube – это не только социальная сеть для обмена видео, а прежде всего инструмент войны, информационной агрессии. Уже тогда мы приняли для себя решение частичного отказа от взаимодействия с этой платформой. На сегодня «Крым 24» успешно реализуется в соцсетях наше страны – «Вконтакте», «Одноклассники», имеет свой канал в Telegram, развивается на других платформах. Мы давно начали взаимодействие с Rutube, сервисами Яндекса. Считаем, что у всех этих сервисов есть большие перспективы по привлечению аудитории. Поэтому в целом мы только выиграем, — отметил генеральный директор АНО «ТРК «Крым» Вадим Первых.

Иностранные онлайн-платформы нарушают все международные стандарты и правила.

Потребитель получает ту информацию, которую он не запрашивает и не готов к ней. Google просто-напросто не исполняет требования российского законодательства. Но мир сейчас многогранен. Есть видеохостинг Rutube, есть платформа «Вконтакте», есть другие разные социальные сети и платформы, например, «Смотрим.РФ», которые работают с видеоконтентом. Понятно, что когда что-то меняется, трансформируется — это не всегда удобно, к этому надо привыкать. Но таковы сейчас реалии. На войне, как на войне, — отметил советник Главы Республики Крым по информационной политике, генеральный продюсер АНО «ТРК «Крым» Олег Крючков.

Двойные стандарты и непрозрачные алгоритмы работы свидетельствуют об агрессивной политике западных стран в отношении России.

Запад критиковал советский строй, за то, что в его медиа было мало точек зрения, а сегодня ведет себя хуже, чем заштатный комитет по цензуре в каком-нибудь советском издательстве. Увы, YouTube так и не стал площадкой для свободного выражения мнений. Блокировка и цензура российских СМИ – свидетельство не просто войны, а информационного террора Запада в отношении граждан нашей страны. Альтернативой должно стать развитие наших, отечественных, видео хостингов, платформ социальных медиа и мессенджеров. Россия должна укреплять свой суверенитет в глобальной сети Интернет. Это единственно правильная политика в условиях информационного противостояния, — рассказал крымский политолог Иван Мезюхо.

Роскомнадзор не раз требовал прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей видеохостинга. Тем не менее со стороны компании Google LLC эти требования не выполнены.

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