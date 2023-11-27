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Юбилей, однако: нотариусы поздравили Севастопольский детский дом с 35-летием

Юбилей, однако: нотариусы поздравили Севастопольский детский дом с 35-летием

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:59 27.11.2023

24 ноября Севастопольский детский дом (ГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом») отметил свой юбилей — 35 лет со дня основания.

Нотариальная палата города Севастополя много лет назад установила дружеские отношения с этим учреждением и регулярно оказывает необходимую помощь. Поэтому к такой знаменательной дате готовились не только воспитанники детского дома, но и представители нотариата. Заблаговременно поинтересовавшись потребностями, в подарок детскому дому приобрели многофункциональное устройство — принтер, сканер, ксерокс. Для своих гостей, дети приготовили потрясающий сюрприз — спектакль по мотивам рассказов Редьярда Киплинга «Книга джунглей», рассказывающий историю сложного выбора между добром и злом одной девочки по имени Маугли. Глубокий смысл, хореография и замечательный подбор песен — все присутствовало в постановке. А главный посыл спектакля: «Главное на свете — это наши дети!», — хочется сделать девизом каждой семьи, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

На торжество в детское учреждение пришла президент нотариальной палаты Севастополя. Вручая подарок от нотариусов, Ольга Каленкович пожелала ребятам быть всегда разумными и выбор делать только в пользу добра, пусть даже эта дорога иногда и кажется более сложной.

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Юбилей, однако: нотариусы поздравили Севастопольский детский дом с 35-летием Юбилей, однако: нотариусы поздравили Севастопольский детский дом с 35-летием Юбилей, однако: нотариусы поздравили Севастопольский детский дом с 35-летием Юбилей, однако: нотариусы поздравили Севастопольский детский дом с 35-летием Юбилей, однако: нотариусы поздравили Севастопольский детский дом с 35-летием

В завершении вечера гостей праздника ждал еще один сюрприз от ребят — сладкий стол с десертами собственного приготовления. Все гости единодушно отметили, что ребята растут не только талантливыми актерами, но и искусными кулинарами.

источник: Нотариальная палата Севастополя

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