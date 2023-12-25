 Юбилейный творческий вечер Валерия Карпова прошел в Симферополе

Артист награжден знаком отличия «За вклад в развитие культуры Республики Крым».

Юбилейный творческий вечер народного артиста Украины, заслуженного артиста Республики Крым Валерия Карпова прошел на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым, в котором артист служит более 40 лет.

Валерий Карпов обладает редким талантом и невероятной энергетикой, душевной широтой и обаянием. Эти качества помогают ему искренне и глубоко передавать характер и чувства своих героев, в каждой роли быть органичным и неповторимым. Успех таких спектаклей как «Ханума», «Дубровский», «Американская комедия», «Севастопольский вальс», «Пиковая дама», «Принцесса цирка» во многом стал возможен именно ему.

В ходе вечера Валерий Карпов был награжден знаком отличия «За вклад в развитие культуры Республики Крым» Министерства культуры Республики Крым, который вручил заместитель руководителя республиканского ведомства Андрей Терещенко.

Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс вручил артисту Ценный подарок Председателя Государственного Совета Республики Крым — часы.

Директор театра Александр Вишневый вручил медаль «За профессиональное мастерство на сцене». От коллектива театра был преподнесен поздравительный адрес. Председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей Российской Федерации подарил юбиляру памятную статуэтку.

Пресс-служба министерства культуры РК. Фото: Государственный академический музыкальный театр РК.