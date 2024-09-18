ЮБК: в Гаспре, Симеизе и Кореизе отметили Дни поселков

В Гаспре празднования прошли около дворца графини Паниной санатория «Пестово». Сотрудники передвижного многофункционального культурного центра – автоклуба Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» дали праздничный старт. Для девчонок и мальчишек к этому дню подготовили яркую и интересную детскую развлекательную программу, а также шоу мыльных пузырей и дискотеку. Конечно же, состоялся показ добрых детских мультфильмов. Руководитель студии декоративно-прикладного творчества Гаспринского поселкового клуба Любовь Барышникова провела конкурс рисунков на асфальте, посвященный любимому посёлку. Традиционно в этот день раздавали мороженное от меценатов посёлка.

В этот день в адрес гаспринцев прозвучало много приятных слов и поздравлений. На празднике с приветственным словом к жителям посёлка обратились: руководитель Гаспринского территориального органа администрации города Ялта Сергей Гуров, депутат Ялтинского городского совета Сергей Епик и заместитель директора МБУК «ЯЦКС», заслуженный работник культуры Республики Крым Екатерина Дёмина.

Кульминацией праздника стала концертная программа «Мой милый край!» в исполнении вокального ансамбля «Русские праздники» филиала «Ялтинского центра культуры» МБУК «ЯЦКС» (руководитель коллектива Ирина Михайлова).

В соседнем поселке мероприятия прошли в филиале №4 «Кореизский поселковый клуб». Торжественную часть открыла руководитель территориального органа Ольга Винник. К поздравлениям присоединились депутат Ялтинского городского совета Энвер Эбуев, заместитель директора МБУК «ЯЦКС», заслуженный работник культуры Республики Крым Екатерина Демина, председатель совета ветеранов посёлка Раиса Ошкало. Самые активные жители в торжественной обстановке получили Благодарности и цветы.

После все желающие посетили фотовыставку «Мой Кореиз».

Перед собравшимися также выступили вокальный ансамбль «Жар-птица» из г. Севастополя. В этот остались без внимания и дети — для них была проведена зажигательная игровая программа «Бумажная дискотека».

В Симеизском поселковом клубе уютно и органично разместилась выставка картин самодеятельных художников и работ местных мастеров прикладного творчества. Информационная краеведческая площадка «Симеиз в архитектуре» привлекла особый интерес.

Ярким аккордом праздника стал ежегодный фестиваль-конкурс авторской поэзии и песни «Мы похожи с тобой». Он объединил любителей художественного слова из Ялты, Алупки, южнобережных поселков, а также гостей из Москвы, Симферополя и других городов нашей необъятной Родины.

Много интересного подготовили в этот праздничный день работники культуры и творческие люди: мастер-класс по изготовлению ароматических мешочков «Запах счастья», выставку художественных работ, прикладного творчества и керамики «Символ Симеиза».

Традиционный городской хореографический фестиваль-конкурс «Звёздный Симеиз» объединил лучшие коллективы и солистов Республики Крым. Самыми многочисленными стали участники Ялтинской централизованной клубной системы.

Добрые поздравления передали руководитель Симеизского территориального органа Ялта Наталья Фролагина, заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система», заслуженный работник культуры Республики Крым Екатерина Дёмина, меценат Роман Гусейнов.

Завершилось празднование вечером развлекательной программой «Супер коты».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта