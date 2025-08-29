Юго-восточный обход Симферополя снизит число пробок в городе и сократит время к ЮБК — Сергей Аксёнов

Объем выполненной работы просто колоссален. Все соответствует современным требованиям и стандартам. Трасса позволит существенно сократить время в пути до Южного берега, но главное – разгрузит от транспорта Симферополь. Рассчитываем, что по новой дороге будет ежесуточно проезжать до 25 тыс. автомобилей, город такого объема не выдержал бы. Хочу особо поблагодарить Главу государства за поддержку данного проекта. Без личного поручения Владимира Владимировича Путина и помощи федерального Правительства у нас бы ничего не получилось. Мы продолжим уделять большое внимание развитию дорожной инфраструктуры в республике, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов поблагодарил АО «ВАД» за достойно проделанную работу.

Слова признательности генеральному директору компании Валерию Вячеславовичу Абрамову, всему коллективу, который своим системным трудом вносит большие изменения в жизнь Крыма и крымчан. Причем это касается не только дорожного строительства, но и социально-экономического развития республики в целом. Только за один нынешний проект наш бюджет дополнительно получил порядка 3-4 млрд рублей в виде налогов. Компания также постоянно участвует в благотворительной деятельности, – сообщил Глава республики.

По информации представителей компании «ВАД», первый этап автомобильной дороги в обход города Симферополя на участке Донское – Перевальное протяженностью 15,8 км был завершен в 2024 году. Объект включил организацию двух транспортных развязок, шести путепроводов, моста через реку Малый Салгир, 52 водопропускных труб и двух площадок для отдыха. Протяженность второго этапа дороги составляет 9,4 км. Работы включили строительство одной транспортной развязки, двух путепроводов, двух эстакад, 24 водопропускных труб, подпорных стен. Вместе с тем отмечается, что применялись нестандартные инженерные решения с учетом особенностей горного рельефа.

Отдельно Сергей Аксёнов рассказал присутствующим на мероприятии журналистам о реализации других проектов дорожной инфраструктуры.

Так, строительные и ремонтные работы на трассе, ведущей до Ялты, продолжаются в соответствии с намеченными планами. Согласно графику осуществляется строительство обхода города Алушты через село Изобильное, ввод которого ожидается в 2026 году. Вместе с Заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным идет обсуждение планов по реконструкции дороги Белогорск – Приветное.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым