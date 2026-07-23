Юлия Жукова из Севастополя – победитель финала XIII летней Спартакиады учащихся России по ушу

Севастопольская спортсменка Юлия Жукова стала победителем финала XIII летней Спартакиады учащихся России по ушу.

Подопечная Данилы Моргуновского завоевала «золото» в дисциплине ушу-саньда среди девушек в весовой категории до 56 кг. В финальном турнире, проходившем в Казани, Юлия уверенно переиграла соперниц из Краснодарского края и Московской области, продемонстрировав отличную тактическую подготовку и высокую скорость.

Путевку на этот масштабный старт севастопольская спортсменка завоевала еще весной – победой на Всероссийских соревнованиях в Москве. Весь сезон Юлия выступала стабильно, и «золото» Спартакиады стало закономерным итогом упорной работы.

Также в финале участвовала еще одна представительница Севастополя – Кира Линтис (тренер – Алексей Щербаков). В дисциплине таолу-наньцюань она заняла 8-е место, а в упражнениях с оружием – таолу-наньдао и таолу-наньгунь – финишировала на 11-й позиции. Для Киры это выступление стало ценным опытом на фоне сильнейших юниорок страны.

XIII Спартакиада учащихся собрала в Казани лучших молодых ушуистов из десятков регионов, и победа севастопольской школы единоборств вновь подтвердила высокий уровень подготовки наших спортсменов. Поздравляем Юлию, Киру и их тренеров с достойным завершением сезона, — отмечает «Крымский спорт».

источник: Крымский спорт

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